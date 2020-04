EU-maiden johtajat pohtivat tänään, miten rahoittaa koronakriisin jälkeinen talouden toipuminen

EU-maiden johtajat keskustelevat tänään videokokouksessaan koronaviruskriisistä. Puheenaiheena on erityisesti kriisiä seuraava taloudellinen jälleenrakentaminen, jonka mittakaavaksi on julkisuudessa arvioitu jopa noin 1 500 miljardia euroa.

Esillä on ollut monenlaisia ideoita, kuten suuren elpymisrahaston perustaminen. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ehdotti kirjeessään johtajille, että EU-maat sopisivat työskentelevänsä sen eteen, että rahasto voitaisiin perustaa mahdollisimman pian.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi eilen Suomen pyrkivän siihen, että mahdollisesta elpymisinstrumentista luodaan mahdollisimman tarkkaan määritelty ja ajallisesti rajallinen.

Tuppuraisen mukaan on Suomen etu toimia solidaarisesti niin, että euroalue pysyy vakaana ja koko EU elpyy kriisistä.

– Meille solidaarisuus ei tarkoita sellaista avointa valtakirjaa yhteisvastuulliselle velanotolle, mitä tällaiset koronabondiesitykset olisivat tarkoittaneet. Jos yhteistä elpymisrahastoa rakennetaan, meidän täytyy tarkkaan tietää, mitkä kunkin jäsenmaan omat vastuut ja velvollisuudet ovat.

Illan kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.). EU-ministerivaliokunta linjaa Suomen kantoja vielä tarkemmin tänään aamulla. Kanta voi jäädä avoimeksi, koska tiedossa ei ole, mitä komissio aikoo tarkkaan ottaen esittää elpymistoimista.

Ensimmäinen askel on otettu jo aiemmin, sillä pääsiäisen alla euroryhmä onnistui löytämään sovun kolmiosaisesta kriisipaketista.

Yli 500 miljardin euron paketti koostuu Euroopan kriisirahaston EVM:n käytöstä, Euroopan investointipankin takausvaltuuksien nostosta sekä EU-komission ehdottamasta lainaohjelmasta työpaikkojen turvaamiseksi.

Yhteys rahoituskehykseen

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on hahmotellut, että EU:n yhteisestä budjetista eli monivuotisesta rahoituskehyksestä voitaisiin luoda jättimäinen elvytyspaketti.

EU-johtajien odotetaankin antavan komissiolle evästys viedä asiaa eteenpäin. Kirjeessään Eurooppa-neuvoston Michel esitti, että EU-johtajat pyytäisivät komissiota tarkentamaan sitä, miten elpymisrahasto voisi liittyä rahoituskehykseen.

Tuppurainen kertoi eilen, ratkaisua pohditaan nyt nimenomaan rahoituskehyksen kautta.

– Selvää on, että jonkinlainen rahoituskehyksen yhteyteen tuleva elpymisinstrumentti meillä tulee olemaan, Tuppurainen arvioi.

Vuosien 2021-2027 budjettia on valmisteltu jo pitkään. Sopua yritettiin hieroa viimeksi helmikuussa, mutta EU-maiden johtajat eivät silloin löytäneet yksimielisyyttä.

Tuolloin jäsenmaiden kannat jäivät kauas toisistaan esimerkiksi sen suhteen, mikä budjetin kokonaistason tulisi olla.

STT

Kuvat: