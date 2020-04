EU:lta yli 15 miljardia euroa kumppanimaille koronaviruskriisin torjumiseen

EU-komissio on ehdottanut yli 15,6 miljardin euron suuntaamista EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden tukemiseen koronaviruskriisissä. Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaari Jutta Urpilaisen mukaan toimilla pyritään tukemaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia maita.

– Puutetta on toimivista terveydenhuoltojärjestelmistä, taloudellisesta dynaamisuudesta sekä sosiaalisista turvaverkoista, Urpilainen sanoi videokommentissaan.

15,6 miljardia on peräisin jo olemassa olevasta EU:n ulkosuhdetoiminnan budjetista. Rahaa käytettäisiin esimerkiksi terveydenhuollon tukemiseen sekä humanitaarisiin tarpeisiin.

Komission mukaan EU aikoo varmistaa, että rahoitus todella ohjataan toimiin, jotka kohdistuvat koronaviruskriisin ratkomiseen.

EU-maiden kehitysministerit keskustelevat tänään iltapäivällä toimista, joilla koronaviruskriisiin pystyttäisiin vaikuttamaan Euroopan ulkopuolella. Urpilainen osallistuu ministerien videokokoukseen.

EU-komissio on korostanut, että koronaviruspandemia ei tunne rajoja.

– Me kaikki tiedämme, että vain yhdessä voimme pysäyttää koronaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kommentoi.

