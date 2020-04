Euroopan pörssit avautuivat laskuun, myös Helsinki miinuksella

Euroopassa pörssipäivä on alkanut laskutunnelmissa. Helsingin pörssissä OMXH-yleisindeksi oli parinkymmenen minuutin kaupankäynnin jälkeen 0,8 prosenttia miinuksella.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tunnelmia synkensi aamulla muun muassa tieto Ranskan painumisesta taantumaan koronaviruksen aiheuttaman kriisin seurauksena. Pariisin pörssin CAC40-indeksi oli aamulla 1,6 prosentin laskussa. Frankfurtissa kurssit olivat yhden prosentin ja Lontoon pörssissä 1,3 prosentin alamäessä.

Yhdysvalloissa jäätiin hitusen miinukselle

Yhdysvalloissa nousutunnelmissa alkanut pörssipäivä päätyi vaimeasti miinukselle.

Wall Streetillä Dow Jones -indeksi oli kaupankäynnin päätyttyä 0,1 prosenttia miinuksella. Laajapohjaisempi S&P 500 -indeksi oli 0,2 prosentin laskussa.

Vielä pörssipäivän alussa molemmat indeksit osoittivat maanantaina alkaneen kurssinousun jatkuvan. Tiistain mittaan markkinoilla virinnyt usko korovirustoimien tehoon näytti kuitenkin hiipuvan. Erityisesti tasaantuneet sairaalahoidossa olevien luvut New Yorkista on nähty markkinoilla hyvänä merkkinä.

Valtiovarainministeri Steven Mnuchin kertoi tiistaina pyytävänsä kongressilta lisätukea pienyrityksille kohdistettuun lainaohjelmaan. Hakemuksia on tullut yrityksiltä tulvimalla.

