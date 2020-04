Euroryhmä ei onnistunut löytämään sopua yön aikana, ministerit jatkavat keskustelua huomenna – jäsenmaiden mielipiteitä jakaa muun muassa yhteinen velka

Yli yön venynyt euroryhmän kokous on keskeytetty, ja sitä jatketaan huomenna. Valtiovarainministerit ovat keskustelleet noin 500 miljardin euron suuruisesta paketista koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin ratkomiseksi.

Sopua toimista ei saavutettu yön aikana. Vaikeita kysymyksiä ovat muun muassa kriisirahasto EVM:n ehdollisuus sekä yhteinen velka.

– 16 tunnin keskustelujen jälkeen pääsimme lähelle sopua, mutta emme ole siellä vielä. Olen keskeyttänyt euroryhmän (kokouksen) ja jatkamme huomenna torstaina, euroryhmän puheenjohtaja Mario Centenokommentoi.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Italia ei suostunut luopumaan koronabondeja eli yhteisiä velkakirjoja koskevasta vaatimuksestaan. Muun muassa Saksa ja Hollanti vastustavat ajatusta jyrkästi.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kommentoi tilannetta aiemmin tänään saapuessaan Säätytalolle kehysriiheen. Hänen mukaansa eurooppalaiset maat ovat yhtenäisiä, mutta yksityiskohtia pitää katsoa tarkkaan.

Myös Suomella on Kulmunin mukaan reunaehtonsa, eli Suomi ei kannata yhteistä velanottoa ja katsoo, että kaikki maat vastaavat omasta talouspolitiikastaan.

Keskeistä on, että päästäisiin avaamaan taloutta ja luopumaan rajoituksista, Kulmuni sanoi.

Kolmiosainen kriisipaketti

Euroryhmän puheenjohtaja Centeno on aiemmin kertonut, että sommiteltuun kriisipakettiin kuuluisi kolme osaa.

Ensimmäiseksi Euroopan kriisirahaston EVM:n kautta jäsenmaille kanavoitaisiin luottoa 240 miljardin euron edestä. Toiseksi Euroopan investointipankin takausvaltuuksia nostettaisiin, jotta yrityksille pystyttäisiin osoittamaan lisää tukea.

Kolmas pala olisi komission viime viikolla ehdottama 100 miljardin euron lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

Komission ehdotuksessa rahaa ohjattaisiin käytännössä esimerkiksi järjestelyihin, joissa yritykset voivat vähentää työntekijöidensä tunteja niin, että valtio samalla tukee työntekijöiden toimeentuloa.

Lainaohjelma olisi väliaikainen, ja sen toteuttamiseksi komissio kertoo tarvitsevansa jäsenmailta takuita yhteensä 25 miljardin euron edestä. Osuudet takuista jaettaisiin jäsenmaiden talouksien koon mukaan.

EU:ssa on tehty jo aiemmin useita toimia taloustilanteen helpottamiseksi. EU-komissio on esimerkiksi tuonut joustoja budjetti- ja valtiontukisääntöihin.

Euroopan keskuspankki on luonut 750 miljardin euron hätärahoitusohjelman ja ilmoittanut, ettei siinä noudateta maakohtaisia ostorajoituksia.

