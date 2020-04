Euroryhmän vääntö satojen miljardien eurojen kriisipaketista jatkuu tänään

Euroryhmä jatkaa tänään illalla kokoustaan noin 500 miljardin euron kriisipaketista koronaviruspandemian talousvaikutusten tasaamiseksi. EU-valtiovarainministerit aloittivat kokouksen jo toissapäivänä, mutta se keskeytettiin eilisaamuna, koska yön yli venyneissä keskusteluissa ei löydetty yhteisymmärrystä kaikista yksityiskohdista.

Vaikea kysymys on ollut kriisirahasto EVM:n käytön ehdollisuus. Jäsenmaiden näkemykset vaihtelevat myös yhteisen velan lisäämisestä.

Kriisipaketti koostuisi kolmesta osasta. Ensimmäiseksi Euroopan kriisirahaston EVM:n kautta jäsenmaille kanavoitaisiin luottoa 240 miljardin euron edestä. Toiseksi Euroopan investointipankin (EIP) takausvaltuuksia nostettaisiin, jotta yrityksille pystyttäisiin osoittamaan lisää tukea.

Kolmas pala olisi EU-komission viime viikolla ehdottama 100 miljardin euron lainaohjelma työpaikkojen turvaamiseksi.

Videokokouksen on määrä jatkua kello 18 Suomen aikaa.

Hollanti vaatinut sitkeästi ehdollisuutta

Uutistoimisto AFP:n diplomaattilähde kertoi, että keskiviikon vastaisena yönä sovun saavuttamisen tielle jäivät erityisesti Hollannin sitkeät vaatimukset kriisirahasto EVM:n ehdollisuudesta.

EVM:n kohdalla vaikea kysymys on ollut se, kuinka paljon ehdollisuutta rahojen käyttöön liitetään.

Hollannin valtiovarainministeri Wopke Hoekstra kommentoi eilen Twitterissä, että Hollanti olisi valmis siihen, että EVM:ää voisi käyttää ehdoitta kriisin keskellä lääkinnällisten kustannusten kattamiseen.

– Pitkän ajan taloudellisen tuen kohdalla me katsomme, että on järkevää yhdistää EVM:n käyttöön tiettyjä taloudellisia ehtoja, Hoekstra tviittasi.

Myös Suomi on kannattanut ehdollisuudesta kiinnipitämistä EVM:ssä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kommentoi euroryhmän tilannetta eilen aamulla saapuessaan Säätytalolle kehysriiheen. Hänen mukaansa yksityiskohtia pitää katsoa tarkkaan.

Suomella on Kulmunin mukaan reunaehtonsa, eli Suomi ei kannata yhteistä velanottoa ja katsoo, että kaikki maat vastaavat omasta talouspolitiikastaan.

