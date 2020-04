Finnfoam kehitti betonia säästävän eristeratkaisun alapohjaan

Salolainen Finnfoam Oy on kehittänyt rakennusten alapohjaan uudentyyppisen betonia säästävän eristeratkaisun. Uudessa innovaatiossa alapohjaan tarvitaan liki kolmannes vähemmän betonia kuin perinteisessä tavassa, jossa valetaan tasainen kerros betonia tasaisen eristekerroksen päälle.

FF-Floor-nimellä lanseeratun eristeratkaisun tuotanto aloitettiin maaliskuussa Finnfoamin Salon-tehtaalla, ja ensimmäiset tilaukset on jo toimitettu asiakkaille. Lähiviikkoina tuotanto käynnistetään myös Finnfoamin tehtailla Ruotsissa ja Liettuassa.

– Tuote on kustannustehokas, ympäristöystävällinen ja nopeuttaa työmaaprojekteja. Käynnistämme tuotannon laajassa skaalassa, koska uskomme, että tämä tuote viedään käsistä, Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen sanoo.

Uusi keksintö syntyi, kun Henri Nieminen alkoi miettiä sementille korvaavaa, vähemmän ympäristöä kuormittavaa vaihtoehtoa.

– Tavoitteenamme oli, että ratkaisu olisi lujuudeltaan samaa luokkaa kuin perinteiset ratkaisut, Nieminen kertoo.

Keinoksi otettiin 3D-muotoilu, ja eristelevyihin tehtiin ristikkomaiset urat. Lukkopontattujen eristelevyjen päälle valettu betoni täyttää urat ja muodostaa alapohjaan ristikkomaisen kolmiulotteisen tukirakenteen.

– Mittauksissa havaitsimme, että 3D-muotoilulla rakenteen lujuus oli 20 prosenttia parempi kuin perinteisessä ratkaisussa ilman, että tarvittiin esimerkiksi lisää terästä lujuuden parantamiseksi. Saimme siis 30 prosentin betonivähennyksellä viidenneksen lujemman ratkaisun, Nieminen summaa.

Tuotteen testasi myös VTT, joka todensi Finnfoamin tekemät lujuusmittaukset.

– Oli meillekin yllätys, että tuotteesta tuli niin hyvä, Nieminen myöntää.

Tuotteen kehitystyöhön meni kaksi vuotta, ja valmista tuli tänä keväänä. Nyt koronaviruspandemia on hidastanut tuotteen markkinoille tuontia, sillä esimerkiksi rakennusalan messuja on peruttu.

– Toisaalta Pohjois-Euroopassa rakennustoiminta on ollut tähän mennessä lähes normaalia. Mutta rakennusalalle vaikutukset voivat heijastua vuoden viiveellä, jos tulee taantuma, Nieminen toteaa.

Yrityksessä kuitenkin uskotaan uuteen tuotteeseen. Kun raskasta betonia on korvattu kevyellä eristeellä, kokonaisratkaisu on kevyempi ja myös hiilijalanjälki on pienempi. Lisäksi eriste on vielä betonia halvempaa.

– Ihmisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt. Toistaiseksi ekologiset vaihtoehdot ovat olleet perinteisiä ratkaisuja kalliimpia, mutta tämä on edullisempi. Ihmettelisin kovasti, jos tämä tuote ei kiinnostaisi rakentajia, Nieminen sanoo.

Uusi tuote tuo myös helpotusta työmaille. Eristeratkaisun toimitukseen kuuluu raudoitusverkko, joka asennetaan eristeessä oleviin uriin. Raudoituksen päällä ei siis tarvitse työmaalla kävellä. Lisäksi vähempi betonimäärä lyhentää betonin kuivumisaikaa.