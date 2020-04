Golfia koronasta huolimatta – Salossa ja Wiurilassa pelaajat kiertävät kenttää turvavälein ja kontakteja välttäen

Koronavirus ja sen uhka rajoittavat monien ihmisten harrastuksia. Golf on Salossa yksi niistä lajeista, joita rajoituksista huolimatta on mahdollista pelata.

Viime päivinä golfkentät eivät ole olleet kiinni koronaviruksen vaan yöpakkasten vuoksi. Nyt Salo Golf ja Wiurila Golf ovat taas auki.

– Golf on hyvä keino päästä irti muusta elämästä ja rentoutua. Meillä käy paljon sellaisia pelaajia, joille golf on henkireikä, Wiurila Golfin toimitusjohtaja Kimmo Sarlin kuvailee.

Golfkenttien toiminta eroaa tällä hetkellä normaalista, sillä esimerkiksi ravintola, toimisto ja pukuhuonetilat on suljettu.

– Tarkoituksena on estää koronaviruksen leviäminen. Sen vuoksi myös lähtöryhmissä on maksimissaan kaksi pelaajaa, jotka pitävät kahden metrin turvavälin. Bunkkereissa ei ole haravia eikä lipputankoon saa koskea. Pelaajien pitää välttää kaikkea mahdollista kontaktia sellaisiin tavaroihin, joihin joku muu olisi voinut koskea, Sarlin kertoo.

Wiurilan henkilökunta valvoo turvallisuusohjeiden noudattamista.

– Hienosti on mennyt. Joillakin pariskunnilla on ollut vähän vaikeuksia noudattaa kahden metrin turvaväliä. Kotona voi sitten olla lähempänä, mutta kentällä kauempana, Sarlin neuvoo.

Sarlin pitää golfaamista turvallisena harrastuksena myös pandemian aikana.

– En haluaisi verrata luontopolkuihin, mutta ollaanhan golfkentällä paljon väljemmin, Sarlin sanoo.

Korona-aikana Wiurilassa on käynyt arkisin noin 50 pelaajaa päivässä.

– Koronaviruksella on vaikutuksensa myös golfklubeille, mutta aika näyttää, kuinka paljon. Kukaan ei pääse tästä kuivin jaloin, Sarlin arvioi.

Salo Golfin toimitusjohtaja Tomi Paju iloitsee siitä, että Salo Golf päätettiin pitää auki koko talven.

– Talvi oli superhyvä meille. Se raha, mikä tässä kohtaa jää saamatta, tuli jo talvella, Paju sanoo.

Paju näkee, että golfkerhot selviävät koronaviruksen aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista paremmin kuin urheiluseurat osakkeenomistaja-järjestelmän vuoksi.

– Katastrofaalisinta olisi se, jos kenttää ei olisi varaa pitää pelikuntoisena, Paju kiteyttää.

Myös Salo Golfissa ihmiset kiertävät väyliä kontakteja välttäen.

– Pelaamme kahden hengen ryhmissä kymmenen minuutin lähtövälein. Lisäksi kentälle pääsevät tällä hetkellä ainoastaan omat pelaajamme, Paju kertoo.

Pajun mukaan pelaajat ovat totelleet tiukentuneita sääntöjä mukisematta.

– Ohjeita on noudatettu hyvin. Minkäänlaisia joukkokokoontumisia ei ole näkynyt ennen eikä jälkeen golfkierroksen. Pelaajat ymmärtävät, että tottelemattomuus johtaa pahimmillaan siihen, että pelaaminen loppuu, Paju summaa.