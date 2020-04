Google: Puistojen käyttö lisääntynyt huomattavasti, kaupoille tai vapaa-ajan rientoihin ei lähdetä entiseen malliin

Suomessa shoppailuun ja vapaa-ajan harrastuksiin liittyvä liikennöinti on vähentynyt yli 50 prosentilla, mutta puistojen ja muiden virkistysalueiden käyttö on lisääntynyt jopa 48 prosentilla. Asia selviää Googlen tänään julkaisemasta tietopaketista, joka pohjautuu käyttäjien jakamiin paikkatietoihin.

Analytiikkatietojen tarkoituksena on auttaa käyttäjiä sekä terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään, miten ihmiset ovat suhtautuneet sosiaalisen eristäytymisen tarpeeseen ja erinäisiin liikkumiselle asetettuihin rajoituksiin.

Googlen julkaisemat tiedot kertovat, miten ihmiset liikkuvat eri paikkojen välillä. Tiedoista selviää, minkä palveluiden käyttö on esimerkiksi vähentynyt ja miltä osin taas liikkuminen on lisääntynyt.

Yhtiön mukaan valtiot voisivat hyödyntää tietoja omien koronan vastaisten toimiensa suunnittelussa.

Googlen mukaan käyttäjien jakamia paikkatietoja on hyödynnetty niin, ettei niiden käyttö riko palvelun käyttäjien yksityisyydensuojaa.

Liikkumista kuvaava data on koostettu niiden käyttäjien jakamasta tiedosta, jotka ovat laittaneet mobiililaitteestaan päälle sijaintihistorian tallentamiseen liittyvän asetuksen.

Pohjanmaalla liikutaan eniten harrastuksiin

Esimerkiksi erinäiset ravintola- tai kulttuuripalveluiden tarjoamista tai käyttöä koskevat rajoitukset näkyvät selvästi Googlen julkaisemissa tiedoissa. Nämä on laskettu mukaan jo aiemmin mainittuihin vapaa-ajan harrasteisiin, joihin liikkuminen laski koko Suomen tasolla yhteensä 52 prosenttia.

Maakuntakohtaisestikin laskua on tapahtunut kaikkialla. Vähiten näiden palveluiden välillä liikennöinti on vähentynyt Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla, joissa kummassakin laskua oli 44 prosenttia. Eniten laskua oli Lapissa, 62 prosenttia.

Erinäisiä virkistysalueita on taas käytetty vilkkaammin ympäri maata. Eniten näiden käyttö on lisääntynyt Päijät-Hämeessä, jossa muun muassa puistoihin ja julkisille rannoille lähdettiin maaliskuun lopulla jopa 84 prosenttia enemmän kuin vertailuajankohtana.

Puistojen käytön osalta selkeän kuvan antaminen graafien pohjalta on hankalampaa, koska käyttöpiikkejä on enemmän.

Asemilla liikuskelu tippui 60 prosenttia

Vapaa-ajan ohella rajoitukset ovat näkyneet myös muun muassa ruokakauppojen ja apteekkien sekä julkisen liikenteen asemien käytössä. Koko Suomen tasolla ruokakaupoissa ja apteekeissa käytiin 21 prosenttia vertailutasoa vähemmän. Juna-, metro- tai bussiasemilla ihmisiä liikkui lähes 60 prosenttia vähemmän.

Myös työpaikoille suuntautuva liikenne väheni. Googlen mukaan työpaikoille mentiin 25 prosenttia vertailutilannetta vähemmän. Sen sijaan asuinalueilla liikkumista on ollut koko maan tasolla yhdeksän prosenttia vertailutilannetta enemmän

Apua aukioloaikojen tai julkisen liikenteen suunnitteluun

Tiedot voisivat Googlen mukaan auttaa esimerkiksi aukioloaikojen tai julkisen liikenteen suunnittelussa. Esimerkiksi juna- tai linja-autoasemien käyttöön liittyvät tiedot voisivat kertoa siitä, että tarvitaanko lisäbusseja tai -junia, jotta julkista liikennettä käyttävät voisivat säilyttää tarvittavat turvavälit myös liikkuessaan paikasta toiseen.

Julkistuksen aikaan tietoja oli tarjolla 131 maasta. Yhtiö kertoo pyrkivänsä lisäämään palveluun uusien maiden tietoja tulevien viikkojen aikana.

Tiedot vertautuvat yhtiön määrittämään vertailukohtaan, joka vastaa kunkin viikonpäivän mediaaniarvoa. Tämä käyttöasteen mediaaniarvo on määritelty viiden viikon ajalta tammikuun 3. päivästä helmikuun 6. päivään.

Yhtiön julkaisemissa graafeissa tietoja on nyt tarjolla helmikuun 16. päivästä maaliskuun 29. päivään. Lähes kaikissa kategorioissa suurimmat muutokset on nähty maaliskuun kahdeksannen päivän jälkeen.

