Googlen emoyhtiö Alphabet paransi tulostaan mainonnan hiipumisesta huolimatta

Hakukonejätti Googlen emoyhtiön Alphabetin tulos parani hiukan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mainostulojen hiipumisesta huolimatta. Tammi-maaliskuun tulos oli 6,8 miljardia dollaria eli noin 6,2 miljardia euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan aikaan oli kolmisen prosenttia. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 41 miljardiin dollariin eli noin 37,7 miljardiin euroon.

Alphabetin mukaan kehitys oli vahvaa erityisesti tammi- ja helmikuussa. Maaliskuussa koronaviruspandemia alkoi näkyä myös yhtiön keskeisen tulonlähteen eli verkkomainonnan vähenemisenä.

– Maaliskuussa havaitsimme merkittävää laskua mainostuloissa, yhtiön talousjohtaja Ruth Porat sanoi talousuutiskanava CNBC:n mukaan.

Kuluvaa vuosineljännestä Porat luonnehti vain toteamalla, että se on vaikea.

Tulosjulkistuksen jälkeen Alphabetin osake lähti jälkimarkkinoilla jopa 7 prosentin nousuun, kun pudonneiden mainostulojen vaikutus tulokseen olikin pelättyä pienempi. CNBC:n mukaan myös keskiviikkona tuloksestaan kertovan ja niin ikään mainostuloihin nojaavan Facebookin osake oli noin yli kolmen prosentin nousussa.

Koronavirus näkyy hakupiikkinä

Viruskriisi on aiheuttanut vipinää erityisesti yhtiön hakukonepalveluissa, toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi CNBC:n mukaan konferenssipuhelussaan sijoittajille ja analyytikoille. Pichain mukaan koronavirukseen liittyviä hakuja tehtiin Yhdysvalloissa vilkkaimpana aikana neljä kertaa enemmän kuin esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu Super Bowliin liittyviä hakuja vilkkaimmillaan.

Verkkomainonnan väheneminen tarkoittaa Alphabetille kuitenkin kulukuuria. Yhtiö aikoo esimerkiksi vähentää jonkin verran toimistotilojaan maailmalla, palkata aiottua vähemmän uusia työntekijöitä ja leikata markkinointibudjettiaan.

Kalifornialainen teknologiajätti on pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan verkkomainonnasta. Se on panostanut esimerkiksi pilvipalveluiden kehittämiseen.

Googlen mainostulot muodostavat kuitenkin edelleen leijonanosan liikevaihdosta.

https://www.cnbc.com/2020/04/28/alphabet-googl-earnings-q1-2020.html

STT