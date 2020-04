Hajalassa remontoidaan kylätilaa poikkeusoloista huolimatta

Hajalan Kyläyhdistys on alkanut remontoida Hajalan koulun entistä talonmiehen ja keittäjän asuntoa kyläläisten kokoontumistilaksi. Talkoot aloitettiin helmikuussa.

– Ensimmäisissä talkoissa oli parikymmentä ihmistä 7-vuotiaista 70-vuotiaisiin. Tavoitteena oli saada tilat valmiiksi kesään mennessä, mutta nyt töitä on hidastanut se, ettei saa kokoontua isolla porukalla. Töitä käydään tekemässä parin hengen ryhmissä, kertoo kyläyhdistyksen sihteeri Sanna Alifrosti.

Nyt tähtäimenä on, että tila olisi valmis tämän vuoden puolella. Valmistuttuaan sitä voivat hyödyntää niin paikalliset Martat, MLL, metsästysseura, koti-koulutoimikunta kuin tieosuuskunnat. Lisäksi koulun oppilaat voivat käyttää sitä esimerkiksi lukemiseen tai kyydin odottamiseen.

– Kyllä tämä tila on kylälle tervetullut. Tähän asti yhdistykset ovat kokoontuneet joko jäsenten kodeissa, koulun tiloissa tai nuorisotila Kerholassa. Martat ovat kaivanneet isompaa keittiötilaa kurssejaan varten, Alifrosti kertoo.

Noin 60 neliön suuruinen asunto sijaitsee vuonna 1911 rakennetun koulun yläkerrassa, ja siihen kuuluu eteinen, tupakeittiö ja olohuone.

Tupakeittiöön on tulossa iso pöytä, jonka ääressä on hyvä kokoustaa. Olohuoneesta tulee kodinomaisempi ajanviettopaikka. Sinne on suunnitteilla muun muassa pieni kyläkirjasto.

– Pyrimme säilyttämään tiloissa vanhan fiiliksen, mutta ilmettä raikastetaan. Luotan omaan värisilmääni, sanoo Alifrosti, joka on valinnut tilaan uudet maalit ja tapetit.

Kevääseen 2018 asti asunnossa oli vuokralaisia, mutta sen jälkeen se on ollut tyhjillään. Pinnat ja keittiökalusteet olivat suoraan 1950–1960-luvuilta.

– Vanhat kaapit lahjoitettiin restaurointikisällille, joka muun muassa kiristää olohuoneen pinkopahvit. Lahjoitan tänne omat keittiönkaappini, koska olen vaihtamassa kotona toiset kaapit, keittiösuunnittelijana toimiva Alifrosti kertoo.

Mutta vaikka keittiönkaapit vaihtuvat uusiin, huoneiston kunnostus tehdään vanhaa kunnioittaen. Vanhat lattia- ja kattolistat aiotaan maalata ja uudelleenkäyttää, ja alkuperäiset ikkunat aiotaan entisöidä.

– Kesällä restaurointikisälli tulee pitämään meille ikkunanentisöintikurssin. Haemme kurssiin kaupungilta toiminta-avustusta, kertoo kyläyhdistyksen puheenjohtaja Pasi Lehti.

Hajalan Kyläyhdistys on vuokrannut tilat Salon kaupungilta, joka osallistuu vuokranantajana kunnostustöihin. Se kustantaa putki- ja sähkötyöt sekä uudet keittiökoneet. Muun remontin kyläyhdistys saa katettua Ykkösakselin myöntämällä Leader-rahoituksella.

Idea tilojen remontoimisesta syntyi Hajalan Kyläyhdistyksessä jo pari vuotta sitten, mutta toimiin ei voitu ryhtyä niin kauan, kun Hajalan koulun ja päiväkodin päällä oli lakkauttamisen uhka.

Edelleen kyläyhdistyksessä ollaan odottavalla kannalla: tällä hetkellä kyläläiset odottavat, että Salon kaupunginvaltuusto vahvistaisi Hajalan kyläyleiskaavan, joka toisi kylälle noin 80 uutta tonttia.

– Päätöksen pitäisi tulla kesällä, mutta sitä ei tiedä, miten tämä poikkeustila siihen vaikuttaa, Lehti toteaa.

Kyläyhdistyksellä on oma markkinointityöryhmä, joka on valmiina aloittamaan tonttien markkinoinnin toden teolla, kunhan kaava hyväksytään. Kyläyleiskaavan perusteella tonteille voidaan myöntää rakennuslupia, eikä suunnittelutarveharkintaa tarvita.

– Olemme tehneet jo kylän markkinointia uudistamalla verkkosivumme. Uusista tonteista aiomme tehdä myös videon, johon tulee lisättyä todellisuutta, Lehti kertoo.