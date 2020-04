Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Someron urheilukentästä – katsomon suojeluasia edelleen kesken

Turun hallinto-oikeus on kumonnut Someron urheilukentän peruskorjauksesta tehdyn valituksen. Hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että kaupunginvaltuuston päätöksessä on noudatettu lakia. Myös asian valmistelu on tapahtunut oikein.

Kaupunginvaltuuston joulukuussa tekemästä päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen somerolainen Eero Manni. Manni vetosi valituksessaan muotovirheiden lisäksi siihen, että urheilukentän vuonna 1963 valmistunut katsomo on historiallisesti arvokas.

Hallinto-oikeus toteaa, että valtuuston päätöksellä ei ole ratkaistu katsomon mahdollista suojelutarvetta. Oikeus huomauttaa, että suojelutarve voidaan ratkaista erikseen.

Hallinto-oikeuden päätös ei vielä ratkaise urheilukentälle suunnitellun 1,6 miljoonan euron peruskorjauksen kohtaloa. Katsomosta on tehty suojeluesitys Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen.

Suojeluesityksen teki alun perin somerolainen Harri Virta. Suojeluesitystä ei voi kuitenkaan tehdä yksityinen henkilö, joten Virta, Manni ja somerolainen Matti Härkönen perustivat asiaa ajaakseen uuden Someron rakennusperinne-yhdistyksen.

Yhdistys on jättänyt elyyn oman suojeluesityksen. Esityksen käsittely odottaa sitä, että uusi yhdistys on ehditty rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Someron kaupungin tekninen johtaja Marko Mäkinen oli yhteydessä elyyn hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen.

– Minulle kerrottiin, että elyn päätös katsomon suojeluesityksestä saadaan vasta loppuvuodesta. Selvitämme nyt, löytyykö tästä joku ulospääsy, jotta peruskorjaus voitaisiin käynnistää, Mäkinen huomauttaa.

Aikataululla on keskeinen merkitys, sillä kenttäremontin ehtona on valtionosuuden saaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirasto eivät ole vielä tehneet päätöksiä tämän vuoden rahoista. Mahdollisten valtionosuuksien ehtona on se, että työt aloitetaan tämän vuoden puolella.

Valtuuston niukalla enemmistöllä hyväksymien korjaussuunnitelmien mukaan urheilukentälletuleeuusi kevytrakenteinen katsomo. Jalkapallokenttä, juoksuradat sekä hyppy- ja heittopaikat kunnostetaan, samalla juoksuratoja lisätään ja kenttää laajennetaan. Kentän puku-, pesu- ja huoltotilat sijoitetaan entisiin lukion väliaikaistiloihin urheilukentän tuntumaan.

Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo on suositellut omassa lausunnossaan, että kaupunki tutkisi ensisijaisesti nykyisen katsomon säilyttämistä.