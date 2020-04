Hallituksen toinen lisätalousarvio on suuruudeltaan yli neljä miljardia

Hallitus on päättänyt toisessa lisätalousarviossaan lisätä yritystoiminnan turvaamiseksi tarkoitettua apua noin miljardilla eurolla.

Kuntien tämän vuoden verotulojen menetyksiä korvataan 547 miljoonalla eurolla. Hallitus valmistelee myös toukokuun lisätalousarvioesitykseen kuntien tukipaketin, jonka koko on vähintään miljardi euroa.

Lisäksi suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan osoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta 600 miljoonan lisämääräraha.

Hallituksen toinen lisätalousarvio on yhteensä suuruudeltaan 4,1 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan se on todennäköisesti Suomen modernin historian suurimpia.

