Hallituksen toinen lisätalousarvio on suuruudeltaan yli neljä miljardia – kunnille ja yrityksille miljardiluokan avut, suojavarusteisiin ja lääkkeisiin 600 miljoonaa euroa

Hallituksen toinen, koronakriisin hoitoon tähtäävä lisätalousarvio on suuruudeltaan 4,1 miljardia euroa. Hallituspuolueet kertoivat talouden suuntaviivoista ja lisätalousarvion sisällöstä tiedotustilaisuudessa kaksipäiväisen kehysriihen jälkeen.

Valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) mukaan lisätalousarvion mittaluokka on todennäköisesti Suomen modernin historian suurimpia. Tälle vuodelle lisätalousarviosta kohdistuu 3,6 miljardia euroa.

– Suomi ottaa siis lyhyellä aikavälillä kaksinumeroisen miljardimäärän lainaa, jotta lasten, nuorten, perheiden ikäihmisten, työntekijöiden ja yrittäjien arki sujuisi näissä poikkeuksellisissa koronakriisin oloissa, Kulmuni sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolestaan kertoi, että suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan osoitetaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta 600 miljoonan lisämääräraha.

Yritystoiminnan turvaamiseksi tarkoitettua apua kasvatetaan noin miljardilla. Maaseudun yritystoimintaan panostetaan 40 miljoonaa euroa.

Kunnille miljardiluokan tukipaketti

Kuntien tukemiseen osoitetaan yhteensä ainakin noin puolitoista miljardia euroa. Ensimmäisessä vaiheessa kuntien tämän vuoden verotulojen menetyksiä kompensoidaan 547 miljoonalla eurolla.

– Kuntien tukemisen toisessa vaiheessa toteutetaan lisäksi useita suoria tukitoimia. Toisen vaiheen toimenpiteiden mittaluokka on vähintään miljardi euroa, Marin sanoi.

Hallitus on päättänyt tukea ahdinkoon joutuneita kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön toimijoita yli 60 miljoonalla eurolla.

Hallitus ohjaa rahaa myös ihmisten toimeentulon varmistamiseen. Vanhempi, joka hoitaa alle 10-vuotiaita lapsia kotona ja on palkatta poissa töistä, voi hakea väliaikaista tukea.

Rahahanat avautuivat myös poliisille ja rajalle

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että poliisille myönnetään investointiluontoisesti vuodelle 2021 suorituskyvyn ylläpitoon ja toimintaedellytysten turvaamiseen 10 miljoonaa euroa lisää.

Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ehdotetaan ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetyn lisäksi 8,4 miljoonan euron lisämäärärahaa, josta 5,8 miljoonaa euroa suunnataan sisärajavalvonnan jatkamiseen. Tuleville kahdelle vuodelle Rajavartiolaitokselle esitetään 10 miljoonan euron vuotuista lisää.

Ohisalon mukaan myös pelastusopistolle kaavaillaan 2,4 miljoonan euron pysyvää vuotuista rahoitusta toiminnan kehittämiseen.

Ilman palkkaa jäävälle vanhemmalle väliaikaista tukea, jos hän hoitaa kotona alle 10-vuotiasta lasta

Hallitus on päättänyt kehysriihessä ohjata rahaa myös ihmisten toimeentulon varmistamiseen. Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan hallitus haluaa varmistaa, etteivät 90-luvun laman virheet toistu.

Vanhempi, joka hoitaa alle 10-vuotiasta lasta kotona ja on epidemian takia palkatta poissa töistä, voi hakea väliaikaista tukea. Etuus vastaa vähimmäismääräistä vanhempainpäivärahaa, joka on suuruudeltaan 723,5 euroa kuukaudessa.

Tuki koskisi tilanteita, joissa lasta hoidetaan kotona, vaikka hän on ollut varhaiskasvatuksessa tai hän olisi oikeutettu perusopetuksen lähiopetukseen myös poikkeusolojen aikana.

Pääministeri Marin: Rajoitustoimista luopumisen aika ei ole aivan vielä

Pääministeri Marinin mukaan aivan vielä ei ole aika luopua koronaepidemian takia käyttöön otetuista rajoitustoimista. Tilanne vaatii hänen mukaansa kaikilta kestävyyttä ja jaksamista. Hallitus kuuntelee hänen mukaansa tarkasti sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja yliopistojen asiantuntijoita.

Hän ei tarkemmin vastannut, milloin rajoitustoimista voitaisiin luopua.

Uudenmaan liikkumisrajoitus on voimassa ensi viikon sunnuntaihin. Marinin mukaan hallitus arvioi tilannetta koko maan epidemiatilanteen perusteella kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt. Liikkumista Uudeltamaalta on rajoitettu pahemman epidemiatilanteen takia.

Hallitus on pyytänyt presidentiltä diplomaattista apua suojavarustehankinnoissa

Marinin mukaan hallitus on pyytänyt ja saanut presidentti Sauli Niinistöltä apua suojavarustehankinnassa ulkomailta. Marinin mukaan presidentti on auttanut diplomaattisten suhteidensa kautta, että tavarat saadaan liikkumaan sieltä, mistä tilauksia on tehty.

Hallitus on päättänyt osoittaa suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan 600 miljoonan lisämäärärahan. Marin ei osannut hallituksen tiedotustilaisuudessa arvioida, mikä osuus siitä kohdistuu kotimaiseen suojavarustevalmistukseen ja mikä ulkomaisiin hankintoihin.

– Hallitus pyrkii tekemään kaikkensa, jotta sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilökunta olisi riittävällä tavalla suojattu taudin osalta, Marin vakuutti.

Hänen mukaansa Suomessa on kuitenkin hyvä tilanne varautumisessa verrattuna moniin muihin maihin, sillä meillä on Huoltovarmuuskeskus, joka hallinnoi suojavarustehankintoja.

Valtio ottamassa tänä vuonna velkaa yli 10 miljardia euroa

Valtion velkataakka kasvaa koronaepidemian takia merkittävästi. Lainaa tarvitaan hallituksen mukaan tänä vuonna noin 12,7 miljardia euroa. Arviossa ei ole vielä huomioitu toukokuussa annettavaa kolmatta lisätalousarvioesitystä.

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 119 miljardia euroa, mikä on noin 52 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Kulmuni: Suomi voi elvyttää lyhyellä aikavälillä reilusti, mutta kestävyysvajeen kuromisesta umpeen tulee huolehtia

Valtiovarainministeri Kulmuni sanoo, että Suomi voi elvyttää lyhyellä aikavälillä reilusti ja elvytyshankkeiden on oltava nopeasti liikkeelle lähteviä ja määräaikaisia. Hänen mukaansa toukokuussa tullaan tekemään elvytysbudjetti, jossa katsotaan nopean toiminnan elvyttäviä keinoja.

Kulmuni kuitenkin lisäsi, että myös kestävyysvajeen kuromisesta umpeen tulee huolehtia. Hän sanoi kyseessä olevan pitkä prosessi.

Kun Kulmunilta kysyttiin, saavatko ravintolat nyt erillistä tukea hallituksen sulkemispäätöksen takia, Kulmuni sanoi, että hallitus nostaa lähes miljardilla yrityksille suunnattuja tukia. Ravintolat ovat hänen mukaansa samalla lailla oikeutettuja niihin kuin muutkin yrittäjät.

Pääministeri Marin sanoi hallituksen vetoavan vuokranantajiin, jotta vuokria helpotetaan tai niistä luovutaan määräaikaisesti koronakriisin takia.

