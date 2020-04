Hallitus esittää väliaikaista tukea koronaepidemian vuoksi palkatta pois töistä oleville esimerkiksi silloin, kun vanhempi jää kotiin hoitamaan lasta.

Tuki korvaisi vanhemman ansionmenetystä silloin, kun vanhempi on palkatta poissa työstään hoitaakseen kotona varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksen 1.-3. vuosiluokalla olevaa lastaan hallituksen koronavirusepidemian torjumiseksi antamien suositusten mukaisesti.

Ansionmenetystä korvattaisiin myös tilanteessa, jossa henkilö on ohjattu karanteenia vastaaviin olosuhteisiin palattuaan ulkomailta Suomeen.

Tuki olisi samansuuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 723,50 euroa kuukaudessa. Tukea on tarkoitus maksaa 16. maaliskuuta lähtien poikkeusolojen ajan. Koululaisten vanhemmille tukea maksettaisiin enintään koulun lukukauden ajalta. Tukea voitaisiin hakea takautuvasti ja sen toimeenpanon yksityiskohdista tiedottaisi Kela.

Kokonaisuudessaan tukeen on tarkoitus varata 94 miljoonaa euroa.

– Ihmisten toimeentulon turvaaminen kriisin keskellä on hallituksen keskeisiä tavoitteita. Tällä esityksellä pyritään parantamaan rajoittamistoimien takia työstä pois jääneiden ihmisten ja perheiden taloudellista tilannetta, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoo ministeriön tiedotteessa.

STT