Hallitus hyväksyi valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen

Hallitus on saanut valmiiksi valtion omistajapolitiikan periaatepäätöksen. Uusi periaatepäätös ohjaa yhtiöitä koko hallituskauden ajan eli aina kevääseen 2023 asti.

Uuden periaatepäätöksen mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden edellytetään ottavan huomioon tavoitteen hiilineutraalista Suomesta 2035 sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Lisäksi osana yritysvastuuraportointia valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat verojalanjäljestään maakohtaisesti.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoo tiedotteessa, että valtion ei pidä olla palkkajohtaja. Johtoa ja henkilöstöä on hänen mukaansa kyettävä kuitenkin palkkaamaan kilpailukykyisin ehdoin.

Valtio-omistaja on vedonnut omistamiinsa yhtiöihin, että jos tarpeen, yhtiöt lomauttaisivat työntekijöitään irtisanomisten sijaan. Myös palkitsemisessa on Tuppuraisen mukaan oltava pidättyväinen nyt kriisiaikoina.

STT

Kuvat: