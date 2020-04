Hallitus kertoo aamulla rajaliikenteen tiukentamiseen liittyvistä linjauksistaan.

Kello kahdeksalta alkavassa tilannekatsauksessa ovat mukana sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.), oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sekä liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.).

Hallitus kertoi viime viikolla, että pohjois- ja länsirajalla joudutaan rajoittamaan lähiviikkoina myös työmatkaliikennettä, jotta muista maista ei kulkeutuisi koronavirusta Suomeen. Tähän asti rajan on voinut ylittää työn tai esimerkiksi pakottavan perhesyyn takia.

Rajojen yli liikkuu esimerkiksi hoitajia ja lääkäreitä

Ruotsi ja Norja ovat suhtautuneet kriittisesti siihen, että työmatkaliikennettä Lapissa rajoitettaisiin.

Tieto työmatkaliikenteen rajoittamisesta vakavoitti terveydenhoidon ammattilaiset Ruotsin puolella rajaa, sillä maan terveydenhuolto on riippuvainen Suomen puolelta töissä käyvistä hoitajista ja lääkäreistä.

Suomen puolella huolena taas on taudin leviäminen Ruotsista ja muista naapurimaista Suomeen.

Terveydenhuoltohenkilökunnan lisäksi Suomen ja Ruotsin rajan ylittää säännöllisesti myös esimerkiksi teollisuuden ja kaupan alan työntekijöitä. Osa heistä työskentelee huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä.

Työmatkaliikennettä koskevassa asiassa on kyse myös diplomatiasta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä.

