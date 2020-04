Hallitus kokoontuu arvioimaan koulujen avaamista

Hallitus kokoontuu tänään pohtimaan, millä tavalla ja millä aikataululla koronaviruksen leviämistä estäviä rajoituksia voisi alkaa purkaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön Anita Lehikoisen mukaan hallitus joutuu puntaroimaan muun muassa sen välillä, kuinka tarpeellinen ja tehokas keino koulujen sulkeminen on epidemiatilanteen kehittymisen kannalta, vai olisiko lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta parempi avata kouluja asteittain ennen kesälomaa.

Lehikoinen ei eilen osannut arvioida, tekeekö hallitus päätöksiä jo tänään. Hänen mukaansa esillä on paljon muutakin kuin koulut, esimerkiksi kesän yleisötapahtumien kohtalo. Moni festivaali on perunut tapahtumansa tältä vuodelta jo oma-aloitteisesti, esimerkiksi Turun Ruisrock eilen.

Biolääketieteen yliopistonlehtori, dosentti Matti Waris arvioi, että hallituksen edessä on todella vaikea päätös, kun se miettii koulujen avaamista. Koulujen avaaminen tuntuisi hänen mukaansa mahdolliselta, kunhan riskit minimoidaan ja oireelliset lapset eivät tule kouluun. Myös opettajat, joilla on jokin riskitekijä voisivat pysytellä poissa koulusta kuten myös ne lapset, joiden perheessä on riski-ihmisiä.

– Enpä haluaisi olla sitä päätöstä tekemässä, Waris sanoo.

Toivoa luo hänen mukaansa eteneminen kohti kesäkautta.

– Kesä itsessään vähentää varmasti virusinfektioita. Mitä enemmän liikutaan ulkona ja vähemmän sisätiloissa, sitä vaikeampi niiden on tarttua.

Ulospääsytietä hahmotetaan jo

Suomen tietä ulos koronakriisistä valmistelee ryhmä, jonka puheenjohtaja on valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäki ja varapuheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila. Hallitus on pyytänyt ryhmältä suunnitelmaa rajoitustoimien purkamisesta vappupäivään eli ensi viikon perjantaihin mennessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on jo esittänyt, että pian voisi olla mahdollista alkaa siirtyä massarajoituksista kohti yksilöihin kohdistuvia rajoituskeinoja.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja, professori Mika Salminen sanoi viime viikolla STT:lle, että strategian vaihtaminen perustuisi laajaan testaamiseen ja sairastuneiden tartuntaketjujen selvittämiseen.

Myös valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) avasi hallituksen exit-strategiaa viime viikolla STT:n haastattelussa. Hänen mukaansa seuraavassa vaiheessa testejä tehdään erittäin paljon, tautiketjuja edelleen jäljitetään ja taudinkantajia eristetään tehokkaasti. Suomi kulkee hänen mukaansa viikon tai kaksi jäljessä Saksaa ja Tanskaa, joista saadaan tärkeää dataa epidemian kulusta ja toimien vaikuttavuudesta.

Tähän asti keinoina on käytetty rajoituksia, joilla on vähennetty ihmisten välisiä kontakteja. Näitä ovat olleet esimerkiksi joukkokokoontumisten kieltäminen sekä ravintoloiden, kirjastojen, uimahallien ja koulujen sulkeminen.

Nykyiset rajoitukset ovat pääosin voimassa toukokuun 13. päivään asti. Ravintoloiden on näillä näkymin pidettävä ovensa kiinni toukokuun loppuun asti.

STT