Hallitus linjaa tänään uuden omistajapolitiikkansa – valtion pörssiyhtiöiden hallitusten palkkiot yksi keskeisimmistä kysymyksistä

Hallituksen on määrä julkistaa tänään linjauksensa uudeksi omistajaohjauspolitiikaksi. Edellisen linjauksen teki pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus keväällä 2016.

Omistajaohjauksessa yksi keskeisimmistä ja kiistanalaisimmista asioista on kysymys valtion pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) arvioi helmikuussa, että tämän kevään yhtiökokouksissa on syytä tehdä palkkioihin maltillinen korotus.

Tuppurainen kehotti kuitenkin viikonvaihteessa valtionyhtiöitä pidättyvyyteen johdon palkitsemisessa koronaviruspandemian keskellä, kertoi Lännen Media. Tuppurainen sanoi, että yritysten ylimmän johdon toiminta asettaa esimerkin, jota verrataan yleiseen oikeudenmukaisuuden tajuun.

Hän kertoi valtio-omistajan olevan valmis mukauttamaan osinko-odotuksiaan muuttuneessa tilanteessa.

Valtionyhtiöistä muun muassa VR ja Finnair ovat kertoneet lomautuksiin tähtäävistä yt-neuvotteluista, joiden takana on koronakriisi.

Palkkioihin ei ole koskettu pitkään aikaan

Esimerkiksi Nesteen ja Finnairin hallitusjäsenten palkkioihin ei ole koskettu sitten vuoden 2008. Fortumissa palkkioita nostettiin viimeksi vuonna 2012.

Minkään näiden yhtiöiden nimitystoimikunnat eivät tehneet hallituspalkkioista ehdotusta yhtiökokoukselle, sillä Suomen hallitus ei ole vielä muodostanut kantaansa omistajaohjauksesta.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajat kuitenkin kertoivat nimitystoimikunnille, mitä Suomen valtio esittää yhtiökokouksessa.

”Suomi tarvitsee parhaat osaajat”

Tuppurainen kertoi helmikuussa, että hallituspalkkioihin tehtävä maltillinen korotus olisi valtio-omistajan signaali siitä, että palkkioiden pitkään jatkuneen jäädytyksen on syytä päättyä. Ensi vuodesta palkkioita tarkastellaan uuden periaatepäätöksen pohjalta.

Korotuksia perustellaan sillä, että palkkiot ovat jääneet jälkeen kansainvälisesti ja myös verrattuna yksityisiin suomalaisiin suuryrityksiin.

Tuppuraisen mukaan valtiolla ei ole varaa olla tällaisissa asioissa populisti, vaan Suomi tarvitsee parhaat mahdolliset osaajat valtionyhtiöiden hallituksiin.

