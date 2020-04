Hallitus vahvisti: Boris Johnson ei ole hengityskoneessa

Britannian pääministeri Boris Johnson ei ole hengityskoneessa, kertovat hallituslähteet. Johnson on sen sijaan saanut lisähappea hengityksensä tueksi.

Koronaviruksen vuoksi sairastunut Johnson on tehohoidossa, jotta hänet saadaan nopeasti hengityskoneeseen, jos tarve vaatii.

Britannian media oli jo aikaisemmin kertonut omien lähteidensä perusteella, ettei Johnson ole hengityskoneessa.

Pääministerin kanslia ei ole kertonut yksityiskohtia Johnsonin hoidosta. Brittilehti Guardianin mukaan parin ensimmäistä lasta odottava Carrie Symonds, 32, on erittäin huolestunut Johnsonin tilasta.

– Hän soittelee ystävilleen ja kertoo, kuinka kiihtyneessä tilassa on, lehden lähteet kertoivat.

Symonds on itsekin kertonut olleensa sairaana, mutta toipuneensa jo.

Johnsonin kerrottiin maanantai-iltana joutuneen tehohoitoon. Hänet passitettiin sairaalaan testeihin sunnuntaina, ja vielä aiemmin maanantainahän johti maataan sairaalapetistä.

Ilmoitti koronasta 10 päivää sitten

Johnson kertoi kymmenen päivää sitten, että hänen koronavirustestinsä oli positiivinen. Sen jälkeen pääministeri vetäytyi eristykseen ja työskenteli virka-asunnoltaan, kunnes komento sairaalaan tuli.

Johnsonin oli määrä palata töihin viime perjantaina seitsemän päivän kotieristyksen jälkeen. Hänellä oli kuitenkin tuolloin edelleen korkea kuume, joten eristystä päätettiin jatkaa.

Pääministerin tilan huononemisesta oli huhuttu joitakin päiviä. Viime viikolla julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan Johnson olisi ollut vakavammin sairas kuin hän tai hänen esikuntansa olivat halukkaita myöntämään. Tuolloin Johnsonin esikunta kuitenkin kielsi, että pääministerin terveydentilassa olisi tapahtunut selkeää huononemista.

Johnson nähtiin viimeksi julkisuudessa torstaina. Hän osallistui tuolloin asunnollaan tapahtumaan, jossa terveydenhuollon työntekijöille osoitettiin kiitoksia ja suosiota taputtamalla.

Britannian hallituslähteet vakuuttivat vain joitakin tunteja ennen tehohoitoon määräämistä, ettäJohnson on edelleen täysin kykenevä johtamaan maata, vaikka hän on sairaalassa.

Paranemistoivotuksia EU:lta

Johnsonia tuuraa ulkoministeri Dominic Raab, 46. Raab sanoi hallituksen vievän Johnsonin koronavirussuunnitelmia eteenpäin.

– Hallitus keskittyy varmistamaan, että viemme eteenpäin pääministerin linjauksia ja suunnitelmia koronaviruksen kukistamiseksi, Raab sanoi.

Johnsonin suhde EU:hun on ollut kivinen, mutta sotakirves unionin johdon kanssa on nyt väliaikaisesti haudattu. Hänelle toivotti pikaista paranemista muun muassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Oman toivotuksensa lähetti myös EU:n brexit-neuvottelija Michel Barnier, jolla todettiin itsekin maaliskuussa koronavirustartunta. Barnier toipuu karanteenissa Ranskassa.

– Toivon Boris Johnsonille kaikkea hyvää ja pikaista paranemista. Ajatukseni ovat sinun ja perheesi kanssa, Barnier tviittasi.

Johnson sai paranemistoivotukset myös Atlantin toiselta puolelta.

– Haluan toivottaa kaikkea hyvää erittäin hyvälle ystävälleni ja maamme ystävälle, pääministeri Boris Johnsonille, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päivittäisessä tiedotustilaisuudessa.

– Olemme hyvin surullisia kuullessamme, että hänet vietiin tänä iltapäivänä tehohoitoon. Amerikkalaiset rukoilevat hänen toipumisensa puolesta.

Trumpin kanssa Johnson on yleensä tullut hyvin toimeen, sillä heitä yhdistää epäsovinnainen poliittinen tyyli.

STT

