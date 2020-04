Harry ja Meghan panivat neljä iltapäivälehteä mustalle listalle

Prinssi Harry ja Meghan Markle ovat ilmoittaneet tekevänsä täydellisen pesäeron neljään brittiläiseen iltapäivälehteen. Sunin, Daily Mailin, Mirrorin ja Expressin päätoimittajille kirjoittamassaan kirjeessä Sussexin herttuapari kertoo, ettei aio jatkossa olla missään tekemisissä kyseisten julkaisujen kanssa.

Syyksi Harry ja Meghan sanovat lehtien julkaisemat ”vääristellyt, perättömät ja käsittämättömän tungettelevat” jutut.

– Sussexin herttua ja herttuatar ovat todistaneet, miten heidän tuntemiensa sekä täysin ventovieraiden ihmisten elämät on revitty hajalle ilman mitään kunnollista syytä, muuta kuin sitä, että herkulliset juorut lisäävät mainostuloja, viestissä kirjoitetaan.

Tällaisen klikkijournalismin valuuttana Harry ja Meghan eivät omien sanojensa mukaan halua jatkaa. He korostavat samalla uskovansa, että vapaa lehdistö on demokratian yksi kulmakivi.

Pariskunnan uusi medialinjaus ei koske muita tiedotusvälineitä tai toimittajia eikä tarkoituksena ole estää julkista keskustelua tai paikkansapitävää uutisointia.

– Medialla on kaikki oikeus uutisoida Sussexin herttuasta ja herttuattaresta, niin hyvässä kuin pahassa. Mutta se ei voi perustua valheeseen, kirjeessä todetaan.

Yhdysvaltoihin asettunut herttuapari luopui aiemmin tänä keväänä virallisesta roolistaan Britannian hovissa. Päätöstä edelsi lehtikirjoittelu, jossa Meghanin kerrottiin olevan pettynyt uuteen rooliinsa kuninkaallisessa perheessä.

Korjattu klo 14.31 kirjoitusvirheet ensimmäisestä sitaatista.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8235215/Harry-Meghan-announce-refuse-talk-four-UK-newspapers-groups.html

STT

Kuvat: