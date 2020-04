Hätäkeskukseen tullut vähemmän ilmoituksia koronakriisin aikana, mutta kriisi kuuluu silti hätäpuheluissa: ”Monella soittajalla mielenterveys on ollut kovilla”

Hätäkeskukseen tehtyjen hätäilmoitusten määrä on laskenut koronakriisin aikana. Hätäkeskuslaitoksen mukaan ilmoitusten määrä on alkanut laskea erityisesti maaliskuun 14. päivästä eteenpäin.

Vuositasolla hätäkeskuslaitoksessa käsitellään noin 7 700 hätäilmoitusta vuorokaudessa. Poikkeusolojen aikana vastaava luku on ollut 6 900.

Hätäilmoituksissa esimerkiksi kaatumisista tehdyt ilmoitukset ovat vähentyneet. Vastaavasti hengitysvaikeuksiin liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet.

Koronaan liittyviä hätäilmoituksia on tullut tasaisesti noin 350 kappaletta vuorokaudessa. Näiden joukossa on myös tiedustelusoittoja. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuoho arvioi, että poikkeusolot ovat madaltaneet ihmisten kynnystä soittaa erilaisiin palvelunumeroihin. Hopearuohon mukaan enimmäkseen ihmiset kuitenkin tajuavat hyvin sen, että hätänumeroon soitetaan vain kiireellisissä hätätilanteissa, eikä tiedustelutarkoituksessa.

– Hätäkeskuspäivystäjät ovat kertoneet, että viranomaisille välitetyt tehtävät ovat siirtyneet enemmän koteihin ja monella hätäpuhelun soittajalla mielenterveys on ollut kovilla. Positiivisena asiana näyttäytyy se, että pysähtymisen myötä ihmiset ovat huolissaan lähimmäisistään. Erilaiset some-ilmiöt, kuten värikäs vaate ikkunalla hätätilanteen merkiksi, eivät ole näkyneet hätäpuheluissa, Hopearuoho kertoo tiedotteessa.

Hätäkeskuslaitoksessa varauduttu pandemiaan

Hätäkeskuslaitoksen johtajan Taito Vainion mukaan poikkeusoloilla ei ole tähän mennessä ollut vaikutusta Hätäkeskuslaitoksen toimintaan. Koronakriisin aiheuttama suurin uhka hätäkeskustoiminnalle on henkilöstön sairastuminen.

– Hätäilmoitukset käsitellään tänä päivänä verkottuneesti mistä hätäkeskuksesta tahansa, ja kykenemme vastaamaan hyvin nykyisillä hätäilmoitusmäärillä. Lisäksi henkilöstötilanteemme on tällä hetkellä olosuhteisiin nähden hyvä. Olemme tehneet varautumissuunnitelmia pandemiatilanteiden varalle myös henkilöstömme osalta, Vainio toteaa tiedotteessa.

STT

