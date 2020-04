Hattulassa mitattiin peräti 17,5 astetta, koskaan aiemmin huhtikuun tässä vaiheessa ei ole ollut tällaisia lukemia

Kanta-Hämeessä Hattulan Lepaalla lämpömittari näytti tiistaina peräti 17,5 asteen lukemaa. Koskaan aikaisemmin 7. huhtikuuta ei ole mitattu näin korkeaa lämpötilaa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Lisäksi yli 15 asteen lämpötiloja on mitattu tänään yleisesti Etelä- ja Länsi-Suomen sisämaassa ja Kaakkois-Suomessa.

Hieman pohjoisemmassa lämpötilat olivat 12-13 asteen luokkaa. Kymmenen asteen raja on kulkenut suunnilleen Pohjois-Pohjanmaalta Kainuun pohjoispuolelle.

Sen sijaan Lapissa ei ole päästy tiistaina nauttimaan etelän lämmöstä, sillä siellä päivän ylimmät lämpötilat ovat liikkuneet kahden ja neljän lämpöasteen välillä.

– Siellä ollaan oltu aika lähellä tavanomaista (lämpötilaa), huomauttaa päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö Ilmatieteen laitokselta.

Maan eteläosan lämmön selittää hänen mukaansa eteläinen virtaus, joka puhalsi meille lämmintä ilmaa Manner-Euroopasta. Lisäksi taivas oli Etelä-Suomessa selkeä.

Keskiviikkona sää on etelässä edelleen miellyttävää, joskin tuuli yltyy monin paikoin navakaksi ja pohjoisempana kohtalaiseksi.

– Länsi-Suomessa on huomenna (keskiviikkona) aika puuskittaista tuulta. Siellä voi olla monin paikoin puuskia, jotka ovat yli 15 metriä sekunnissa, Pyykkö sanoo.

Tuulen takia lämpötilat eivät hänen mukaansa pääsekään nousemaan tiistain lukemiin.

STT

Kuvat: