Hengenvaarallista varautumista

Suomalaiset ovat onnistuneet koronaepidemian hidastamisessa hyvin.

Terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky on kestänyt, ja sairaalat ovat myös pystyneet rauhassa valmistautumaan suurempaan potilasmäärään.

Varsinais-Suomessa koronapotilaiden hoitoon käytettävissä olevaa sairaala- ja tehohoitokapasiteettia on tällä hetkellä yli tarpeen.

Tilanne on hallinnassa, eikä ihmisten ole syytä arkailla muiden sairauksien hoidossa. Kuntien terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteinen viesti alueen asukkaille onkin nyt: älkää viivytelty vakavissa tilanteissa hoitoon hakeutumisessa.

Tyks Akuutin tällä viikolla julkaisemat tilastot kertovat, että kardiologin arvioon on koronaepidemian aikana hakeutunut noin 30 prosenttia vähemmän potilaita kuin normaaliaikana. Lisäksi pallolaajennuksella hoidettujen sydäninfarktien määrä on laskenut 23 prosenttia.

Poikkeuksellinen tilanne on vähentänyt ihmisten aktiivisuutta, mikä saattaa selittää osan pienentyneestä sairastuvuudesta. Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä – eikä ihmeparantumisista.

Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen sanoo, että hoitoon on jätetty tulematta myös sellaisissa tapauksissa, joissa niin ei olisi pitänyt tehdä. (SSS 22.4.2020)

Osa sairauksista voi pahentua diagnoosin lykkääntyessä, ja terveyshaitat voivat kasvaa merkittäviksi. Pahimmillaan tilanne voi aiheuttaa turhia kuolemia.

Koronaviruksen vuoksi ei pidä viivytellä vakavien sairauksien hoidossa.

Myös pelko siitä, että hoitoon menemällä saisi koronaviruksen on turha. Hengitystieinfektioita sairastaville on oma palvelulinja. Muiden vaivojen vuoksi hoitoon hakeutuvat eivät ole samoissa tiloissa koronapotilaiden kanssa.

Poikkeusolojen rajoitusten noudattaminen ja terveydenhuollon kantokyvystä huolehtiminen ovat tärkeitä asioita, mutta vakavien sairauksien hoitamatta jättäminen ei ole tarpeellista eikä hyödyllistä.