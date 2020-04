Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki lukee päivittäin sanomalehdestä Pertti Jarlan Fingerpori-sarjakuvan. Siinä erityisesti kaupunginjohtaja Homeliuksen ja lehdistön välinen suhde naurattaa, vaikka Jussinmäen suhde toimittajiin on huomattavasti parempi kuin Homeliuksen. Paikallislehteen välit ovat hyvinkin läheiset, sillä Paimiossa, Sauvossa ja Kaarinassa ilmestyvän Kunnallislehden päätoimittaja Taina Tukia on hänen siskonsa.

– Hänen kanssaan emme puhu vapaa-ajalla työasioista, Jussinmäki linjaa.

Vaikka sisko oli asettunut Paimioon jo 1980-luvulla, piti veljen katsoa kartasta, missä Sauvo on, kun pohti sinne hakemista. Hänet valittiin Paimion naapuriin kunnanjohtajaksi vuonna 1997. Sittemmin Varsinais-Suomi on tullut tutuksi, eikä Jussinmäki kaipaa muualle.

Lapualaisen maatalon poika haaveili alunperin metsänhoitajan ammatista, mutta päätyi lukemaan kansantaloustiedettä Tampereen yliopistoon. Opiskeluaikana kotikunnassa tehdyt sijaisuudet ja kesälomien tuuraukset herättivät mielenkiinnon kuntasektoriin, jolla Jussinmäki on tehnyt koko työuransa.

– Valmistumiseni jälkeen aloitin huhtikuussa 1989 Enonkosken kunnansihteerinä Itä-Savossa. Siitä lähtien joka päivä on joku kunta ollut palkanmaksaja.

Jussinmäki siirtyi vuonna 1992 Pohjois-Pohjanmaalle nykyisin Raaheen kuuluvan Pattijoen kunnansihteeriksi ja sieltä Sauvoon. Välissä hän ehti työskennellä vuoden Turun seudun kehittämiskeskuksen kehityspäällikkönä ennen kuin hänet valittiin Paimion kaupunginjohtajaksi vuoden 2005 alusta.

Jussinmäki kehuu Paimion kehittyneen 2000-luvulla menetyksistään ja talousvaikeuksistaan huolimatta.

Kaikkiaan kaupungista on hävinnyt peräti 700–800 työpaikkaa. Ensin YIT siirtyi Turkuun samana vuonna, kun Jussinmäki aloitti kaupunginjohtajana. Seuraavaksi loppui sähköyhtiön toiminta, kun silloinen Fortum keskitti toimintansa Espooseen. Työpaikat vähenivät myös puhelinyhtiö Lounetin siirryttyä Turkuun ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin muutettua toimintaansa asumispalveluihin. Kerrallaan eniten vei Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri lopettaessaan Paimion sairaalan.

– Silloin lähti yli 300 työpaikkaa lähihoitajista professoreihin, Jussinmäki muistelee.

– Paimio on käynyt läpi kovan rakennemuutoksen. Valtaosa työpaikoista on siirtynyt Turkuun ja koska olemme pieni osa isoa Turun seutua, emme ole saaneet valtion tukia.

Kaupungissa on tehty Jussinmäen aikana suuria organisaatiomuutoksia. Ruoka- ja siivouspalvelut on ulkoistettu Arkealle ja osa vanhusten asumispalveluista Esperi Carelle. Paimion Vesihuolto yhtiöitettiin kaupungin omistukseen ja Paimion Lämpökeskuksen koko osakekanta ostettiin kaupungille.

Nyt Paimio keskittyy ottamaan vastaa uutta teollisuutta. Kaupunki kiinnostaa useita kiertotalouden toimijoita, joista Rester Oy on jo julkistanut tulonsa. Se on saanut rakennusluvan poistotekstiilien käsittelylaitokselle, joka valmistuu Paimioon ensi vuoden alussa.

– Paimio on noussut varteenotettavaksi sijoituspaikaksi Liedon ja Kaarinan oheen. Kasvun edellytyksistä on huolehdittu kaavoituksella. Maanhankinnassa ja tonttimyynnissä on onnistuttu, Jussinmäki toteaa.

Nykyään yksityisistä yrityksistä Paimion suurimpia työllistäjiä ovat Ansion sementtivalimo sekä mekaniikka- ja elektroniikkakonserni Stera Technologies. Julkisista suurimpia ovat kaupunki ja Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus.

– Viime vuosina olemme tiivistäneet suhteita elinkeinoelämään. Positiivista pöhinää on noussut ja se näkyy asenteissa. Kaupallisia palveluja on saatu lisää, kuten Lidl ja Tokmanni.

Jussinmäen aloittaessa paimiolaisia oli noin 9 800; nyt kaupungin asukasluku on 10 850.

– 11 000 asukkaan raja rikkoutuu lähivuosina, kaupunginjohtaja iloitsee, ja toteaa kaupunkiin rakentuneen isoja asuntoalueita:

– Saaren alue nousi kuin tyhjästä. Parhaimpina vuosina Turun ja Salon vetovoima heijastui Paimioon. Useita omakotitontteja myytiin pariskunnille, joista toinen työskenteli Salossa ja toinen Turussa. Salon vetovoima on heikentynyt, mutta kokonaisuutena Turun seutu on kehittynyt. Paimion sijainti antaa hyvät mahdollisuudet toimia, mutta ilmaiseksi emme saa mitään.

Jussinmäki sanoo Paimion keskittyneen vahvuuksiinsa pyrkiessään rakentamaan kaupungin pito- ja vetovoimaa.

– Olemme järjestelmällisesti saneeranneet ja rakentaneet uutta koulutilaa. Peruskoulussa on nyt viitisensataa oppilasta enemmän. Uusia päiväkotipaikkoja kaupungin ja yksityisten toimesta rakennettu noin 300.

Jari Jussinmäki juhlistaa huomisia 60-vuotispäiviään kakkukahveilla vaimonsa ja lastensa kanssa. Tytär asuu perheineen Paimiossa, ja pojat opiskelevat Turussa ja Tampereella. Heidän ollessa pieniä Jussinmäen perhe kiersi Suomea asuntovaunun kanssa. Nykyään Jussinmäet irtautuvat arkirutiineistaan järvenrantamökillään tunnin ajomatkan päästä kotoa.

– Sinne suunnataan viikonloppuisin ja kesälomalla. Siellä riittää aina puuhaa. Meille on tärkeää, että saamme saunoa, uida ja viettää aikaa rannalla.

HUOMENNA 60 VUOTTA

Jari Jussinmäki