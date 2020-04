HS: Hallitus saa tiistaina ministeriöltä arvion Uudenmaan eristyksen lopettamisesta

Hallitus on saamassa tiistaina arvion siitä, onko sillä perusteita lopettaa Uudenmaan eristys tai jatkaa sitä yli aiemmin päätetyn ajankohdan. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat sunnuntaina.

Lehden mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) on tarkasteltu päätöksenteon pohjaksi pääsiäisen ajan epidemiologisia mallinnuksia ja terveydenhuollon kantokykyä.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että tavoitteena on, että hallitus saa ministeriön viralliset arviot tiistaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa lauantaina, ettei hallitus ole valmistelemassa jatkoa Uudenmaan eristämiselle.

Maaliskuun lopussa alkaneen eristyksen on ollut määrä jatkua ainakin 19. huhtikuuta saakka.

STT

