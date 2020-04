HS: Kaija Saariahon ja Sofi Oksasen oopperan kantaesitys peruuntui tulevalta kesältä

Säveltäjä Kaija Saariahon uuden oopperan kantaesitys on peruuntunut tältä kesältä, kun eteläranskalaista Aix-en-Provencen festivaalia ei järjestetä koronaviruspandemian vuoksi, kertoo Helsingin Sanomat.

Innocence-oopperan libreton on laatinut kirjailija Sofi Oksanen. Lehden mukaan tekijät ovat pahoillaan siitä, että monien vuosien työ ei näekään päivänvaloa vielä.

Ooppera on yhteistuotanto, jossa ovat festivaalin lisäksi mukana Suomen Kansallisooppera, Lontoon Royal Opera House, Hollannin kansallisooppera sekä San Francisco Opera.

Kantaesitysoikeus on Aix-en-Provencen festivaalilla, ja seuraava festivaali järjestettäneen vasta ensi vuonna.

Oopperan oli määrä kiertää Amsterdamissa, Helsingissä, Lontoossa ja San Franciscossa festivaalin jälkeen. Saariaho kertoo HS:lle, että esitystilanne on tällä hetkellä epäselvä, koska koronatilanteen etenemisestä ei ole selvyyttä.

