HS: SDP:n puoluehallitus linjasi Rinteen aloitteesta, ettei kelpuuta Nergiä VM:n kansliapäälliköksi

SDP:n puoluehallitus päätti viime viikon torstaina, ettei valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nergin nimitystä ministeriön kansliapäälliköksi voida hyväksyä, uutisoi Helsingin Sanomat. Nergin nimitys tyssäsi samana päivänä pidetyssä valtioneuvoston istunnossa, kun kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ilmoitti, että haluaa asiakirjat perehdyttäväkseen.

HS:n tietojen mukaan SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne olisi ottanut nimitysasian esille poliittisessa tilannekatsauksessaan. Rinne oli lehden mukaan todennut, ettei puolue voi hyväksyä Nergin nimitystä.

Linjausta ei puoluehallituksessa vastustettu. Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei ollut paikalla puoluehallituksen kokouksessa.

Tavanomaisesti hallituksen tekemät virkanimitykset eivät kuulu puolueiden päätäntäelimille.

Nimitysasia herättää närää

Nergin nimitys kansliapäällikkö Martti Hetemäen seuraajaksi on herättänyt jo ennalta paljon porua. Julkisuudessa on arvosteltu muun muassa sitä, että maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Nergin talousosaaminen on muita hakijoita heikompaa.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) on kuitenkin esittänyt Nergiä tehtävään. Aiemmin sisäministeriön kansliapäällikkönä toimineella Nergillä on katsottu olevan tarvittavaa johtajakokemusta.

Valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja Juha Majanen sanoi STT:lle viime viikolla, että Nergin nimitysasian käsittely jatkuu viikon kuluttua eli tämän viikon torstaina.

