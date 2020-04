Huijaustekstareita ja -sähköposteja liikkeellä paljon, vedätyksiä tehdään esimerkiksi Postin nimissä

Poliisi varoittaa huijaustekstiviesteistä ja sähköposteista, joita on liikkeellä nyt paljon. Poliisin mukaan maaliskuun alusta esimerkiksi Postin nimissä tehtyjä huijausviestejä on kirjattu noin 400 kappaletta, vaikka vain murto-osa tapauksista tulee poliisin tietoon. Tekstiviestihuijaukset ovat poliisin mukaan olleet kasvussa kuukausien ajan.

Postin nimissä tulleet väärennetyt viestit ovat koskeneet lähetyksiä, jotka olisi pysäytetty painorajan ylityksen takia. Väärennetty viesti sisältää yleensä linkin ja ohjeistuksen maksaa noin kaksi euroa ”lisämaksua” painorajan ylityksestä. Jos sen maksaa, tililtä alkaakin lähteä säännöllisiä kymmenien eurojen veloituksia.

– Nyt koronaepidemian aikaan ihmiset kuitenkin suosivat verkkokauppoja yhä enemmän, joten mahdollisuus sortua huijaukseen on kasvanut. Tilaajan kannattaa olla erityisen tarkkana siitä, että toimituksia koskevat viestit ovat varmasti aitoja, sanoo rikostarkastaja Mikko Rauhamaa keskusrikospoliisista poliisin tiedotteessa.

Näin tunnistat huijauksen

Poliisin mukaan huijaukset voivat olla hyvinkin aidon näköisiä. Mitään pankki- tai muita henkilötietoja ei pidä ikinä luovuttaa, jos ei ole täysin varma viestin lähettäjästä. Poliisi tai mikään muu viranomainen ei myöskään koskaan kysy asiakkaan pankkitunnuksia tai tunnuslukuja.

– Kalasteluyrityksen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että siinä pyydetään siirtämään rahaa yllättävän syyn johdosta, antamaan omat pankkitunnukset tai luottokorttitiedot tai klikkaamaan epäilyttävältä vaikuttavia linkkejä, Rauhamaa kertoo.

Jos uskoo joutuneensa rikoksen uhriksi, kannattaa olla yhteydessä omaan pankkiin, joka voi estää lisävahinkojen syntymisen. Sen jälkeen kannattaa tehdä poliisille rikosilmoitus.

STT

