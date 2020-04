Huoltovarmuuskeskuksen hallitus hyllytti väliaikaisesti kaksi johtoryhmän jäsentä suojainkauppojen vuoksi

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hallitus on vapauttanut työvelvoitteesta kaksi johtoryhmän jäsentä kasvomaskikauppojen selvittelyn ajaksi. Asiasta on käynnistetty ulkopuolinen selvitys, jonka on määrä valmistua huomenna.

HVK:n hallitus päätti hyllytyksestä eilisen ja toissa päivän aikana järjestetyssä kokouksessa. Hyllytetyt jäsenet ovat Asko Harjula ja Jyrki Hakola. Heistä Hakola oli allekirjoittanut sopimuksen, jolla HVK oli tilannut sairaalakäyttöön sopimattomia kasvomaskeja pikavippiyhtiöitä pyörittäneeltä, ulosottovelkaiselta yrittäjältä Onni Sarmasteelta.

STT ei maanantaina tavoittanut HVK:n hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundströmiä kommentoimaan hyllytyksiä.

Sekoilun vuoksi HVK:n johtaja Tomi Lounema erosi jo aiemmin menetettyään pääministeri Sanna Marinin (sd.) luottamuksen.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kommentoi viime viikolla, että jo siihen mennessä saatujen selvitysten perusteella tapahtuneet virheet olisi pitänyt pystyä välttämään kohtuullisin vaatimuksin.

Haatainen nimesi perjantaina Janne Känkäsen työ- ja elinkeinoministeriöstä HVK:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi siihen asti, kunnes valtioneuvosto nimeää uuden toimitusjohtajan.

Väliaikainen johtaja vaitonainen

Suojaimia toimittanut Sarmaste väitti sunnuntaina, että HVK olisi tiennyt, mitä oli tilaamassa eikä suojaimien ollut tarkoituskaan olla sairaalakäyttöön soveltuvia. STT:n näkemistä asiakirjoista kuitenkin ilmenee, että suojainten luokituksen piti olla sairaalakäyttöön soveltuva FFP2.

STT:n tavoittama Känkänen on tilanteesta toistaiseksi hyvin vaitonainen.

– En pysty sitä kommentoimaan, se on sisäisen selvityksen alla, hän kuittaa Sarmasteen väitteet.

– Selvitys on valmistumassa huomenna. Hallitus käsittelee kokonaisuutta, ja teemme johtopäätökset siltä osin kuin voimme.

Känkänen vakuuttaa, että tilanne otetaan Huoltovarmuuskeskuksessa vakavasti. Hän korostaa, että hankinnat pitää tehdä asianmukaisesti haastavassakin tilanteessa.

– Suomi tarvitsee suuren määrän näitä suojavarusteita, ja niiden saatavuus maailmalla on huono. Tämän takia ollaan uudessa tilanteessa.

HVK tilasi Kiinasta suojavarusteita myös kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä, jolla on talousrikoshistoriaa. Tilaus on jumissa, koska virolainen pankki jäädytti HVK:n Jylhälle lähettämät rahat. Jylhää edustavan juristi Kari Uotin mukaan sopimus on silti yhä voimassa.

Uoti kertoo STT:lle, että Jylhä aikoo yhä toimittaa HVK:lle maskeja, kunhan pankki vapauttaa rahat. Hän kuitenkin vetosi liikesalaisuuteen eikä suostunut täsmentämään tietoja maskitilauksesta.

Uotin mukaan tilausta koskeva keskusteluyhteys HVK:n kanssa on myös ollut jäissä.

Suojamaskikauppojen epäselvyydet paljasti Suomen Kuvalehti viime keskiviikkona, minkä jälkeen niitä on puitu julkisuudessa laajasti.

STT

Kuvat: