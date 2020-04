Huoltovarmuuskeskuksen maskikauppojen tutkinnassa toinen pidätys – toinen takavarikoiduista arvoautoista epäillyn nimissä

Poliisi on pidättänyt toisenkin ihmisen tutkinnassa Huoltovarmuuskeskuksen koronamaskikaupoista. Keskusrikospoliisin (KRP) tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila kertoi STT:lle, että toinen pidätys tehtiin eilen illalla Espoossa.

Aiemmin eilen pidätettiin yksi mies, joka mediatietojen mukaan on maskikauppaa käynyt liikemies Onni Sarmaste. Pidätyksen yhteydessä takavarikoitiin kaksi arvoautoa. Taskilan mukaan illalla pidätettiin toinen mies, jonka nimissä toinen takavarikoiduista autoista on.

Ensin pidätettyä miestä epäillään törkeästä petoksesta Huoltovarmuuskeskuksen maskikaupoissa. Toista miestä epäillään törkeästä rahanpesusta. KRP epäilee, että arvoautot hankittiin törkeällä petoksella saadulla rikoshyödyllä.

Taskila ei kommentoi pidätettyjen henkilöllisyyksiä. STT yritti torstaina tavoitella Sarmastetta, mutta hänen numeroonsa ei saatu yhteyttä.

Molempien epäiltyjen kuulemiset on määrä aloittaa tänään. Taskilan mukaan vielä on liian varhaista arvioida, aikooko poliisi vaatia jompaakumpaa tai molempia miehistä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimus pitää toimittaa käräjäoikeuteen viimeistään lauantaina.

Maskit eivät käyneet sairaaloihin

KRP kertoi viime viikolla aloittavansa esitutkinnan HVK:n suojamaskikaupoista. HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. HVK on vaatinut osittaista kaupan purkua ja rahojen osittaista palauttamista.

KRP:n mukaan esitutkinnassa selvitetään HVK:n ja tavarantoimittajien tekemien sopimusten sisältöä ja sitä, vastasiko toimitus näiden sopimusten sisältöä.

HVK:n epäonniset suojamaskikaupat tulivat ilmi huhtikuun alkupuolella, kun selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla.

Vaikka Sarmasteen toimittamat suojat eivät käy sairaalakäyttöön, HVK:n mukaan ne sopivat hoivayksiköihin ja kotihoitotyöhön. Viime viikolla HVK määräsi ne kuitenkin käyttökieltoon, koska se oli saanut muutaman valituksen suojien aiheuttamista allergisista reaktioista.

Allergisten oireiden lisäksi käyttäjät olivat ilmoittaneet suojiin liittyvistä poikkeavista hajuhavainnoista. HVK:n mukaan allergisia oireita ja hajuhaittoja oli havaittu vain osasta suojaimia, mutta samansuuntaisia havaintoja oli tullut useasta eri käyttöpaikasta.

Suojaimia testataan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Testitulokset allergisia oireita aiheuttaneista suojaimista valmistuvat tämän viikon aikana.

