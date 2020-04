Huoltovarmuuskeskuksen tilaamia suojavarusteita saapui Kiinasta Suomeen

Huoltovarmuuskeskuksen Kiinasta tilaamia suojavarusteita saapui Suomeen tiistai-iltapäivällä, kun Finnairin lento Kiinan Guangzhousta laskeutui Helsinkiin. Keskuksen toimitusjohtajan Tomi Louneman mukaan koneen lastina oli kaksi miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja ja lisäksi 230 000 kappaletta hengityksensuojaimia.

– Se oli sikäli merkittävä lento, että tämä oli ensimmäinen tavaraerä, joka saatiin ulkomailta hankittua. Tämä oli päänavaus ja signaali, että tavaraa tulee. Kokonaisuutta tämä ei ratkaise, vaan tavaraa tarvitaan valtavasti lisää, Lounema kertoo STT:lle.

Lisää tavaraa on tulossa Louneman mukaan myöhemmin.

– Meillä on 12 lentokoneellista tavaraa tilauksessa. Sitä saadaan lähiviikkojen aikana huomattavasti lisää. Käytämme Finnairia näihin lentoihin. Lennämme Helsingistä suoraan sille kentälle, jossa tavara on – on se sitten Kiinassa tai muualla.

Finnairilta rahtilento Kiinasta Viroon

Kiinasta tuli tiistaina kaksi Finnairin rahtilentoa Helsinkiin, toinen Guangzhousta ja toinen Shanghaista.

– Shanghain lento on Viron Huoltovarmuuskeskuksen tilaama, Finnairin viestintäpäällikkö Manti Väätäinen-Pereira vahvisti STT:lle.

Shanghain lento jatkoi Tallinnaan sen jälkeen, kun koneen lentäjät oli vaihdettu.

Väätäinen-Pereiran mukaan Finnair lentää tällä viikolla vielä 10 lentoa Aasiaan, Etelä-Korean Souliin sekä Japanin Osakaan ja Tokioon. Finnairin tämän viikon lennoista yksikään ei ole kuitenkaan Suomen Huoltovarmuuskeskuksen tilaama lento.

– Minulla olevan tiedon mukaan meille ei tällä viikolla tule muuta tavaraa. Ensi viikon alussa tulee seuraavat. Olen sikäli varovainen, sillä tämän päivän lennon piti tulla useampi päivä sitten, Lounema taustoittaa poikkeuksellista tilannetta.

Sovittu ei välttämättä pidä

Louneman mukaan aikataulujen suhteen tilanne elää jatkuvasti ja riippuu siitä, miten määränpäässä saadaan lentokentälle toimitettua ja hankittua tavaraa. Esimerkiksi tiistaina Guangzhousta tulleen lennon piti tulla jo muutama päivä aiemmin Suomeen.

– Se mikä on nyt sovittu, ei välttämättä pidä. Ajankohdat elävät ja elävät aina tietysti eteenpäin.

Ensi viikon lennoilla on tulossa lisää terveydenhuollon suojavälineitä.

– Tänään tuli hengityksensuojaimia, joista on ehkä kaikkein suurin pula. Olemme tilanneet sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella erilaista suojamateriaalia ja -vaatetusta terveydenhuollon henkilöstölle. Myös niissä tarve on suuri ja tilausmäärät ovat suuria, Lounema kertoo.

Ruotsin huoltovarmuustoimintoa ajetaan ylös

Louneman mukaan Suomesta on oltu yhteydessä Viron viranomaisten suuntaan.

– Yritämme varmasti jatkossa katsoa, tuleeko tällaisia luontevia yhteistyön kohteita, koska on järkevää tehdä yhteistyötä, Lounema sanoo.

Louneman mukaan Suomen kaltaisia huoltovarmuuskeskuksia ei muissa maissa juuri ole, vaan huoltovarmuutta on pyritty ratkomaan erilaisin tavoin.

– Ruotsissa on tällainen vastinpari ja he ovat ajamassa tätä toimintoa taas takaisin ylös, Lounema taustoittaa.

Pekonen ei osaa vielä arvioida, kuinka paljon suojavarusteita tarvitaan

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan on vielä vaikea sanoa, kuinka pitkään Kiinasta tilatut suojavarusteet riittävät. Hän kuitenkin painotti, että Huoltovarmuuskeskus ei ole tyhjä.

– Meillä on siellä edelleen tavaraa ja nyt saimme vahvistusta Huoltovarmuuskeskukselle, ja sieltä ne toki lähetetään eteenpäin sairaanhoitopiireihin, Pekonen sanoi toimittajille Säätytalolla.

Pekosen mukaan on todella vaikea arvioida suojavarusteiden menekkiä ja tarvetta, sillä nyt ollaan vasta epidemian alkuvaiheessa eikä vielä tiedetä kuinka kauan tautitilanne kestää ja kuinka laajaksi se muodostuu.

– Meillä on koko ajan hankinta päällä, että saamme täydennettyä niitä varastoja, mitkä siellä Huoltovarmuuskeskuksella on ja siitä lähetettyä niitä eteenpäin.

Pekonen sanoi olevansa edelleen vilpittömästi sitä mieltä, että valtio oli varautunut hyvin suojavarusteilla. Hänen mukaansa ei kuitenkaan yksin riitä se, että valtio on varautunut, vaan kaikkien muidenkin olisi pitänyt varautua. Pekonen viittasi tällä kuntiin ja yksityisen sektoriin kuten hoivakoteihin.

– Ehkä siitä syystä nämä Huoltovarmuuskeskuksen varastot sitten tyhjeni vähän nopeampaan tahtiin kuin mitä oli alun perin arvioitu, Pekonen sanoi.

STT

Kuvat: