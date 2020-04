Huoltovarmuuskeskus hankkinut suojavarusteita kymmenien miljoonien edestä – lisävarusteita saapumassa ensi viikolla

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tehnyt kauppoja ulkomailta hankittavista suojavarusteista useamman kymmenen miljoonan euron edestä.

Keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi asiasta HVK:n tiedotustilaisuudessa myöhään torstaina. Hän ei kertonut, minkä tahojen kanssa kauppaa on käyty.

Lounema vahvisti, että keskus on tehnyt erillisen sopimuksen Onni Sarmasteen sekä Tiina Jylhän kanssa. Molemmat kaupat ovat viiden miljoonan euron luokkaa. Rahat Sarmasteelle on maksettu kokonaan. Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty.

Sarmasteen kanssa tehdystä kaupasta osa saapui Suomeen tällä viikolla Kiinasta. Suomessa tehdyissä testeissä selvisi, että suojaimet eivät täyttäneet sairaalakäytön vaatimuksia.

Lounema myöntää, että HVK ei ole tarkastanut yhteistyökumppanien taustoja riittävän huolellisesti. Suojainten kysyntä on koronaviruspandemian vuoksi suuri, ja HVK on tehnyt kauppoja tahojen kanssa, jotka se normaalisti rajaisi hankintaprosessin ulkopuolelle.

Louneman mukaan on olemassa riski, että jatkossakin Suomeen voi tulla suojaineriä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia.

– Suojainten laatu on mahdollista testata vasta sitten kun ne ovat saapuneet Suomeen, toimitusjohtaja kertoi.

Ministeri saa vastauksen ensi viikolla

Louneman mukaan HVK on saanut suojaimista useita satoja yhteydenottoja ja tarjouksia. Niistä on pyritty valitsemaan ne, jotka ovat keskuksen kannalta hyviä eivätkä häiritse sairaanhoidon erva-piirien omia hankintoja.

Huoltovarmuuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Keskus tekee omalla vastuullaan sille annetut tehtävät. Suojavarusteiden hankintapyynnöt ovat tulleet sosiaali- ja terveysministeriöltä.

– Vastuu tehdyistä hankinnoista kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle ja keskuksen toimitusjohtajana minulle, Lounema sanoi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on pyytänyt epäselvyyksistä selvityksen huoltovarmuuskeskuksen hallitukselta. Louneman mukaan keskuksen hallitus vastaa ministerille tiistaina pidettävän hallituksen kokouksen yhteydessä. Se on myös päättänyt tilata ulkopuolisen tarkastuksen tehdyistä kauppatoimista.

