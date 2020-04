Huoltovarmuuskeskus hankkinut suojavarusteita kymmenien miljoonien edestä – lisävarusteita saapumassa ensi viikolla

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tehnyt kauppoja ulkomailta hankittavista suojavarusteista useamman kymmenen miljoonan euron edestä.

Keskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoi asiasta HVK:n tiedotustilaisuudessa myöhään torstaina. Kauppoja on tehty useiden tahojen kanssa. Lounema ei kertonut, minkä tahojen kanssa kauppaa on käyty.

Lounema vahvisti, että keskus on tehnyt erillisen sopimuksen pikavippiyhtiöitä pyörittäneen Onni Sarmasteen sekä kauneusyrittäjä Tiina Jylhän kanssa. Molemmat kaupat ovat viiden miljoonan euron luokkaa. Rahat Sarmasteelle on maksettu kokonaan suomalaiselle tilille. Jylhän kanssa tehty sopimus on maksettu puoliksi, ja se on jäädytetty.

Sarmasteen kanssa tehdystä kaupasta osa saapui Suomeen tällä viikolla Kiinasta. Suomessa tehdyissä testeissä selvisi, että suojaimet eivät täyttäneet sairaalakäytön vaatimuksia.

Lounema myöntää, että HVK ei ole tarkastanut yhteistyökumppanien taustoja riittävän huolellisesti. Suojainten kysyntä on koronaviruspandemian vuoksi suuri, ja HVK on tehnyt kauppoja tahojen kanssa, jotka se normaalisti rajaisi hankintaprosessin ulkopuolelle. Hän kuitenkin kiisti, että keskuksella olisi erityistä suhdetta Sarmasteen tai Jylhän kanssa.

– Emme ole noudattaneet taustojen tarkastamisessa sitä huolellisuutta, jota meiltä on lupa odottaa, Lounema sanoi.

Louneman mukaan HVK on saanut suojaimista useita satoja yhteydenottoja ja tarjouksia. Niistä on pyritty valitsemaan ne, jotka ovat keskuksen kannalta hyviä eivätkä häiritse sairaanhoidon erva-piirien omia hankintoja.

”Varmuusvarastolla ei voida hoitaa pandemiaa”

Seuraavat suojainerät ovat saapumassa Suomeen ensi viikolla. Maahan on tulossa neljä lentokoneellista eri suojatarvikkeita. Yksi lentokoneellinen on arvoltaan useita miljoonia euroja, Lounema sanoi. Saapuva materiaali on tilattu eri valmistajilta kuin tällä viikolla saapuneet.

Hänen mukaansa on olemassa riski, että jatkossakin Suomeen voi tulla suojaineriä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia.

– Suojainten laatu on mahdollista testata vasta sitten, kun ne ovat saapuneet Suomeen, toimitusjohtaja kertoi.

Suojavarustemarkkinoiden tämän hetken globaalia tilannetta on luonnehdittu määreellä villi länsi. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi STT:lle, että liikkeellä on hyvinkin paljon epärehellisiä yrittäjiä.

Louneman mukaan varmuusvarastossa on yhä hengityssuojaimia jäljellä, mutta varastolla ei voida pandemian kaltaista kriisiä hoitaa. Varasto antaa hänen mukaansa aikaa tehdä hankintoja ulkomailta ja käynnistää kotimainen tuotanto.

– Huoltovarmuuskeskuksen puolesta haluan sanoa, että olemme hyvin pahoillamme, että on aiheutunut tällainen tilanne. Meille on hyvin tärkeää se, että pystymme suomalaiselle terveydenhuollolle hankkimaan suojamateriaalia ja teemme kaikkemme sen eteen, että sitä saamme hankittua nopeasti.

Ministeri saa vastauksen ensi viikolla

Huoltovarmuuskeskus toimii työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa. Keskus tekee omalla vastuullaan sille annetut tehtävät. Suojavarusteiden hankintapyynnöt ovat tulleet sosiaali- ja terveysministeriöltä.

– Vastuu tehdyistä hankinnoista kuuluu Huoltovarmuuskeskukselle ja keskuksen toimitusjohtajana minulle, Lounema sanoi.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) on pyytänyt epäselvyyksistä selvityksen Huoltovarmuuskeskuksen hallitukselta. Louneman mukaan keskuksen hallitus vastaa ministerille tiistaina pidettävän hallituksen kokouksen yhteydessä. Se on myös päättänyt tilata ulkopuolisen tarkastuksen tehdyistä kauppatoimista.

