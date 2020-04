Huoltovarmuuskeskus: Suomeen saapuu 12,5 miljoonaa kirurgista suu- ja nenäsuojainta

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on sopinut viime viikolla 12,5 miljoonan kirurgisen suu- ja nenäsuojaimen tuonnista Kiinasta Suomeen touko-heinäkuun välisenä aikana.

HVK:n mukaan sopimus on tehty tehtaan kanssa, joka on jo aiemmin toimittanut laadukkaita suojaimia. HVK ei kerro tiedotteessa yrityksen nimeä. STT ei ole vielä tavoittanut keskuksen edustajia kommentoimaan asiaa.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan saman toimittajan huhtikuussa Suomeen Kiinasta saapunut erä täytti VTT:n tekemissä testeissä kirurgisille suu- ja nenäsuojaimille asetetun standardin.

Tuotteet soveltuvat hyvin koronaviruksen ehkäisyyn sairaalaympäristössä, Huoltovarmuuskeskus kertoo.

Aiemmasta hankinnasta kehkeytyi monimutkainen soppa

HVK:n aiemmat, epäonnistuneet suojamaskikaupat tulivat ilmi huhtikuun alkupuolella, kun selvisi, että HVK on tilannut ulosottoveloissa olleelta liikemies Onni Sarmasteelta sekä talousrikoksista tuomitulta kauneusalan yrittäjältä Tiina Jylhältä suojamaskeja noin 10 miljoonalla eurolla.

HVK on kertonut Sarmasteen toimittaneen maskeja, jotka eivät olleet sopivia sairaalakäyttöön, vaikka ne oli siihen tilattu. HVK on vaatinut osittaista kaupan purkua ja rahojen osittaista palauttamista.

KRP on aloittanut esitutkinnan suojamaskikaupoista. Rikosnimikkeinä esitutkinnassa ovat tällä haavaa muun muassa törkeä petos ja törkeä rahanpesu.

Poliisi on ottanut kiinni ja pidättänyt kaksi henkilöä tapaukseen liittyen. Heidät vapautettiin perjantaina, mutta heitä epäillään yhä rikoksesta.

Julkisuudessa on kerrottu, että toinen pidätetyistä ja perjantaina vapautetuista on Onni Sarmaste. Sarmaste kertoi perjantai-iltana STT:lle, että hänet päästettiin vapaaksi.

Sarmaste on sanonut olevansa syytön kaikkeen.

Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.

