Hurraava yleisö toivotti kiinalaisen jalkapallojoukkueen kuukausien evakkomatkalta takaisin Wuhaniin

Kiinalaisen jalkapallojoukkueen Wuhan Zallin pelaajat palasivat yli kolmen kuukauden poissaolon jälkeen Wuhaniin.

Paikallismedian mukaan satoja faneja otti kasvomaskeilla suojautuneet pelaajat vastaan myöhään lauantaina Wuhanin juna-asemalla.

Joukkueen väreihin pukeutuneet kannattajat muun muassa lauloivat, osoittivat suosiotaan ja pitivät erilaisia banderolleja. Pelaajat saivat kukkakimput käsiinsä.

– Yli kolmen kuukauden kuljeskelun jälkeen koti-ikävää poteneet Wuhan Zallin joukkueen jäsenet lopultakin palasivat kotikaupunkiinsa, seura kertoi sosiaalisen median sovelluksessa Weibossa.

Joukkueen matka kesti yhteensä 104 päivää.

”He eivät ole käveleviä viruksia”

Pääsarjajoukkue Wuhan Zall oli tammikuussa leireilemässä kotimaansa Guangzhoussa, josta se lensi kuun lopussa harjoitusleirille Espanjaan.

Pelaajat jäivät Espanjaan pitkäksi aikaa jumiin Wuhanin sulkeuduttua koronavirusepidemian takia. Wuhania on pidetty uudentyyppisen koronaviruksen lähtöpaikkana.

– He eivät ole käveleviä viruksia, he ovat urheilijoita, joukkueen valmentaja Jose Gonzalez sanoi espanjalaismedialle pelkojen hälventämiseksi.

Espanjasta Kiinaan karanteeniin

Koronavirustilanne paheni rajusti myös Espanjassa, ja joukkue päätti palata Kiinaan. Maaliskuun puolivälissä joukkue suuntasi Saksan kautta kotimaahansa, mutta perheidensä luokse pelaajat eivät päässeet.

Joukkue oli kolme viikkoa karanteenissa Shenzhenissä ja harjoitteli sen jälkeen Foshanissa ennen paluutaan junalla Wuhaniin, joka on höllentänyt koronavirustoimiaan.

– Paikalliset pelaajat pääsevät nyt perheidensä luokse. He eivät ole nähneet perheenjäseniään yli kolmeen kuukauteen, Zall tiedotti.

Kiinan pääsarjan oli määrä alkaa helmikuussa, mutta kautta ei ole käynnistetty koronaviruksen takia. Tuoreiden tietojen mukaan aloituspäivä saattaa olla kesäkuun lopussa.

STT

Kuvat: