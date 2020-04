Hus korostaa koronarajoitusten purkamista vähitellen – sairaanhoitopiirillä on valmius hoitaa nykyistä suurempia määriä koronaviruspotilaita

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kannattaa koronarajoitusten purkamista asteittain.

– Kannatamme varovaista ja asteittaista purkamista siten, että voidaan tarvittaessa ketterästi tehdä tiukennuspäätöksiä. Missään tapauksessa kaikkia rajoituksia ei tule purkaa kertarysäyksellä. Vaiheittainen eteneminen siten, että vaikutuksia seurataan ja arvioidaan, on paras tapa edetä, sanoo toimitusjohtaja Juha Tuominen tiedotteessa.

Hybridistrategiaa, eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida, on Husin alueella noudatettu koko epidemian ajan. Testauskapasiteettia on nostettu tasaisesti ja kuntien tartuntatautiyksiköt ovat lisänneet työvoimaa tartuntojen jäljitykseen

– Mikäli rajoituksia puretaan ja sen seurauksena tartuntojen määrä lähtee hallittuun kasvuun, tarvitaan tartunnanjäljityksiin lisää työvoimaa ja kuntiin näytteenottopisteitä. Tämä resursointi tulee huolehtia kuntoon, jatkaa johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Husin mukaan sillä on valmius hoitaa nykyistä suurempia määriä koronaviruspotilaita.

STT

