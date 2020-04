Husissa alkaa koronaviruksen vuoksi tehohoidossa olevien lääkehoitotutkimus

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on alkamassa koronaviruksen vuoksi tehohoidossa olevien potilaiden lääkehoitotutkimus. Se on osa Maailman terveysjärjestön WHO:n tukemaa kansainvälistä tutkimusta.

Dosentti Suvi Vaaran mukaan Hus on mukana immuunivastetta muokkaavien hoitojen linjassa, jossa potilas satunnaistetaan saamaan kahta vaihtoehtoista lääkettä tai sitten ei mitään immuunivastetta muokkaavaa hoitoa.

Tutkimuksessa mukana olevia lääkkeitä käytetään MS-taudin ja nivelreuman hoidossa, ja ne ovat tulehdustilaa hillitseviä biologisia lääkkeitä.

STT

