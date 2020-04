Huusela hakee rajojaan maapallon ympäri – ”laidat ryskyvät, on kaukana kaikesta”

Mikä saa miehen koettelemaan rajojaan yksinpurjehduksessa myrskyävällä Atlantilla, kuukausikaupalla meren mahtia uhmaten? Lentokapteeni Ari Huusela perustelee valintaansa uteliaalla luonteenlaadulla.

Huusela, 58, on valmistautunut marraskuussa Ranskasta alkavaan Vendee Globe -maailmanympäripurjehdukseen vuosia.

– Vendee Globe on ollut haaveeni 10-15 vuotta. Minulla on vahva elämisen halu, tarve kokea ja nähdä asioita niin paljon kuin niitä vain on tarjolla, hän selittää.

Huusela aloitti purjehduksen maailman ympäri kiertäneiden Harry ”Hjallis” Harkimon ja Pentti Salmen innoittamana 1980-luvun puolivälin jälkeen. Hän koki lajissa ahaa-elämyksen kymmenisen vuotta myöhemmin.

– Näin 1996 Ranskassa Imoca-luokan jättiveneitä, jotka näyttivät ufoilta. Ne ovat purjehduksessa samaa kuin formula ykköset rata-autoilussa. Kuninkuusluokka, Huusela kiteyttää.

Hän toteuttaa vuosikausien haaveensa Ariel 2 -veneellä, kun Vendee Globen on tarkoitus alkaa luoteisesta Ranskasta 8. marraskuuta.

Olo käy orvoksikin

Harkimon ja Salmen BOC Challenge -nimellä kulkeneesta etappikisasta Huuselan koitoksen erottaa se, että Vendee Globessa matkaa vesitse pitää jatkaa maissa käymättä. Kipparit purjehtivat pysähtymättä lähdöstä kohti maalia.

– Veneen voi kiinnittää poijuun, ankkuroitua, mutta rantaan ei saa mennä, Huusela kuvailee.

Ariel 2 -veneellä on korkeutta 28 metriä, ja purjepinta-alaa on yhteensä 850 neliömetriä. Vaikka kaikki purjeneliöt eivät tietenkään ole yhtä aikaa käytössä, kyyti on kylmää, kun vellova meri panee parastaan, kenties pahintaan.

– Purjeet ovat isoja ja voimat hirveitä, kun myräkkä merellä nousee. On kumma tunne, kun koittaa yö. Laidat ryskyvät, on kaukana kaikesta.

– Olen monta kertaa kilauttanut Atlantilta puhelimella kotiin, kun olen ollut aivan kypsä, Huusela myöntää.

Vaikka Imoca-luokan purjeveneet ovat teknologialtaan huippuunsa viritettyjä menopelejä, raivoavassa aallokossa yksinpurjehtija tuntee olonsa herkästi orvoksi.

Muun muassa krooninen univelka kalvaa kipparin kestävyyttä. Huusela on kuivaharjoitellut Helsingin uniklinikalla alaan erikoistuneen professori Markku Partisen johdolla.

– Purjehduksella on tarkoitus nukkua tunnin, puolentoista tunnin pätkissä, vuorokaudessa yhteensä 4-6 tuntia. On melkoinen konsti, kun pitäisi saada unesta kiinni kuin naps vaan, Huusela kuvailee.

– Uni on tarpeen, sillä avomerellä pitää olla siinä kunnossa, että pystyy tekemään järkeviä päätöksiä.

Osallistuminen puoli voittoa

Huusela on noin kolmenkymmenen Vendee Globe -yksinpurjehtijan joukossa poikkeus, sillä hän on kilpailun ainoa amatööri. Se näkyy purjehdushankkeen budjetissa.

– Jollakin voi olla hankkeessa kymmeniä miljoonia euroja. Koronakriisi on hankaloittanut sponsorineuvotteluja. Jos kisa siirtyisi ensi vuoteen, se olisi monen purjehdusprojektille tuhoisaa, sillä usea sponsori on vuodenvaihteessa katkolla.

Huusela haaveili projektin alussa yli kahden miljoonan euron budjetista. Siihen hän ei aivan yllä, mutta tarvittava rahasumma alkaa olla koossa.

– Noin yksi kymmenesosa rahoituksesta puuttuu. Summa on silti sen verran iso, että vaatii tekemistä saada se kasaan.

Vendee Globe -kisan aikaennätys on ranskalaisen Armel Le Cleac’hin nimissä, 74 päivää ja reilut kolme tuntia. Huuselan tavoite on selviytyä pallon ympäri sadassa päivässä.

– Suomessa uutisoidaan urheilusta paljon tuloksista. Kun tässä tapahtumassa pääsee lähtöviivalle, jo se on suuri voitto.

Muonaa matkaan sadan kilon edestä

Huuselan matkaan lähtee ruokaa noin 100 kilon edestä.

– Se on pakastekuivattua kuivamuonaa. Sitä menee kolmesta neljään pussia päivässä, hän kertoo.

Huusela varastoi ruokaa noin 110 vuorokauden tarpeiksi. Viimeistään siinä ajassa takana pitäisi olla matka pallon ympäri, yli 40 000 kilometriä.

– Pakkaan ruuan viikkolaatikkoihin. Kuivamuona on ihan hyvää, mutta kun sitä syö yli kolme kuukautta putkeen, kaikki alkaa maistua samalta.

Jos ruoka loppuu, improvisointikyky on tarpeen.

– Edellisessä Vendee Globe -kilpailussa eräältä purjehtijalta loppui ravinto. Hän keksi keinoksi kaapia laskuveden aikaan rantakallioilta merilevää. Kovaa porukkaa, Huusela päivittelee.

Vaatetta hänelle lähtee mukaan muutama kymmentä kiloa. Kerrospukeutuminen on veneessä valttia.

– Aluskerrastoja, väliasuja, kuoriasuja, kuiva- ja pelastumispukua, Huusela listaa.

Painoa tulee myös veneeseen tarvittavista varaosista.

– Jokainen ylimääräinen kilo on tavallaan pois veneen suorituskyvystä. Jos taas jotain varaosaa ei valikoimasta löydy, pitää kehitellä Apollo 13 -tyyppinen kompromissi.

Juotavaa Huusela keittää merivedestä.

– Käytössä on erityinen vedentekokone. Se toimii käänteisosmoosilla, eli suodatan merivedestä suolaa pois paineella. Tunnissa syntyy kuusi litraa juomakelpoista vettä.

