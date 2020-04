Hyvinvointiala: Ministeriön nykyohjeistuksella henkilösuojaimia ei riitä todelliseen tarpeeseen

Yksityistä sosiaali- ja terveysalaa edustava Hyvinvointiala HALI vaatii sosiaali- ja terveysministeriöltä tarkennettuja ohjeita henkilösuojainten käyttöön kotihoidossa ja kotiin vietävissä palveluissa.

HALIn tiedotteen mukaan ministeriön nykyisillä suojautumisohjeilla suojaimia ei riitä todelliseen tarpeeseen julkisella eikä yksityisellä sektorilla. Realistisia mahdollisuuksia ohjeiden mukaiseen suojautumiseen ei ole.

HALin mukaan ministeriön uudet ohjeet poikkeavat dramaattisesti aikaisemmin annetuista. Uusien ohjeiden myötä suojaimien kulutus kasvaa niin paljon, että varastoissa olevat materiaalit kestävät vain muutamia päiviä tai maksimissaan viikon.

– Suojaimia ei tällä hetkellä ole saatavilla lisää edes kohtuullisen toimitusajan kuluessa – kohtuullisesta hinnasta puhumattakaan.

– Toimitukset voivat myös jäädä matkalle tai päätyä keinottelijoiden käsiin.

Myöskään Huoltovarmuuskeskuksen materiaalien käyttöön saaminen ei ole nopeaa. Järjestön mukaan sairaanhoitopiirit kertovat, että Huoltovarmuuskeskukselta saataisiin materiaaleja käyttöön aikaisintaan viikolla 20, eli viiden viikon päästä.

– Silloinkin saatavuuden odotetaan olevan vähäinen, järjestö arvioi.

”Hamstraus ja ylisuojautuminen minimoitava”

HALI toivoo selkeää ohjetta siihen, miten erityisvastuualueille toimitettuja Huoltovarmuuskeskuksen materiaaleja jaetaan käyttöön niitä ensisijaisesti tarvitseville. Samalla on minimoitava suojavarusteiden hamstraus ja ylisuojautuminen, HALI vaatii.

HALIn toimitusjohtajan Ulla-Maija Rajakankaan mukaan on näyttöä siitä, että materiaalit jäävät erikoissairaanhoitoon ja loput jaetaan vain julkisen sektorin toimijoille. Rajakangas painottaa, että riskiryhmiin kuuluvat henkilöt on suojattava tarkoituksenmukaisesti niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

– Suomalaisten ja Suomessa asuvien yhdenvertainen kohtelu on turvattava kaikin keinoin, riippumatta siitä, tuottaako palvelun julkinen tai yksityinen toimija.

STT

