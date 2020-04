IEA: Öljyn kysyntä romahtaa koronakriisin seurauksena

Maailmanlaajuinen öljyn kysyntä romahtaa ennätysnopeasti tänä vuonna, kun koronaviruksen takia määrätyt rajoitustoimet pysäyttävät maailmantalouden, arvioi kansainvälinen energiajärjestö IEA.

Koko vuonna raakaöljyn kysyntä on laskemassa 9,3 miljoonalla tynnyrillä päivässä. Huhtikuussa pudotus on erityisen jyrkkä ja kysyntä laskee 29 miljoonaa tynnyrillä. Kulutus on ollut näin alhaisella tasolla viimeksi vuonna 1995, järjestö toteaa.

Toukokuussa kysynnän odotetaan laskevan 26 miljoonalla tynnyrillä ja kesäkuussa 15 miljoonalla päivässä. Kysynnän odotetaan elpyvän vaiheittain vuoden toisella puoliskolla.

Öljyntuottajamaiden sopu tuotannon rajoittamisesta ei IEA:n mukaan tasapainota markkinoita välittömästi.

– Mikään mahdollinen sopimus ei voi rajoittaa tarjontaa niin paljon, että se korvaisi kysynnän laskun lähiaikoina, IEA toteaa katsauksessaan.

Sopu tuotannon rajoituksesta ei katkaissut laskuputkea

Öljyn hinta jatkoi keskiviikkona laskuaan. Viitelaatu WTI:n tynnyrihinta putosi pari prosenttia 19.20 dollariin, alimmilleen sitten vuoden 2002. Myös Brent-laatu vajosi lähes neljä prosenttia noin 28,50 dollariin.

– Raakaöljy saa takkiinsa, sillä kysynnän raju lasku tekee selväksi, että sopimus tuotannon rajoittamisesta ei riitä, sanoi IG:n markkina-analyytikko Joshua Mahoney.

Hänen mukaansa on vielä liian aikaista arvioida, saako hintojen lasku öljyntuottajamaat sopimaan uusista tuotannon rajoituksista.

Suurimmat öljyntuottajamaat sopivat sunnuntaina rajoittavansa tuotantoa toukokuussa 9,7 miljoonaa tynnyriä päivässä. Uutinen ei saanut pitkään jatkunutta öljyn hinnan laskua taittumaan, vaikka presidentti Donald Trump tviittasi tiistaina, että vähennykset voivat nousta 20 miljoonaan tynnyriin.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti tiistaina, että öljyn tynnyrihinta jää alle 43 dollarin aina vuoteen 2023 asti, seurauksena kysynnän laskusta.

STT

