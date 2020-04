IMF ennustaa, että maailmantalous supistuu kolme prosenttia tänä vuonna

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa, että maailmantalous supistuisi tänä vuonna kolme prosenttia. Uudessa ennusteessaan IMF arvioi, että maailmantalous vajoaa tänä vuonna koronaviruspandemian takia pahimpaan taantumaan sitten 1930-luvun suuren laman.

Ennusteen mukaan koronaviruksen aiheuttama kriisi on siten selvästi synkempi finanssikriisiin verrattuna. Vuonna 2009 maailmantalous supistui 0,1 prosenttia.

Nopeasti muuttuvassa tilanteessa luotettavia arvioita on kuitenkin vaikea antaa.

IMF:n tiistaisen ennusteen lähtökohtana on, että pandemian eteneminen saataisiin hillittyä ja rajoitustoimet olisivat ohitse kesäkuun loppuun mennessä. IMF:n mukaan ennuste näyttää nykyistäkin huonommalta, jos rajoitustoimet kestävät sitä pidempään. Jos taas epidemia saadaan kuriin ja yritykset voivat loppuvuodesta jatkaa toimintaansa, ensi vuonna voitaisiin maailmantaloudessa nähdä 5,8 prosentin kasvua.

Vain pari suurta Aasian talousmahtia jatkavat tänä vuonna vaatimatonta talouskasvua. Esimerkiksi Kiinalle IMF povaa reilun prosentin kasvua ja Intialle vajaan kahden prosentin kasvua.

STT

