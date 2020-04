IS: EU:n suojavarustehankinnoista pois jäämisestä tehdään ministeriössä sisäinen selvitys

Suomen jääminen EU:n yhteisten suojavarustehankintojen ulkopuolelle tutkitaan sisäisellä selvityksellä, kertoo Ilta-Sanomat. IS:lle asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila, jonka mukaan selvitys tehdään sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) pyynnöstä.

Varhila kertoo IS:lle, että Pekonen on pyytänyt selvityksen laatimista jo sunnuntaina pidetyssä puhelinneuvottelussa ja että selvityksen teko on aloitettu sunnuntaina illalla.

IS kertoi lauantaina, että Suomi ei ainoana EU-maana päässyt mukaan EU:n yhteisiin tarjouspyyntöihin suurista suojavarustehankinnoista myöhästymisen vuoksi.

STT

