IS: Suomi jäi ulos EU:n suurista suojavarustehankinnoista – sopimukseen liittyminen kesti STM:ssä yli kuukauden

Ilta-Sanomien mukaan Suomi ei päässyt mukaan EU:n yhteisiin tarjouspyyntöihin suurista suojavarustehankinnoista. Lehden mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) kesti yli kuukauden, ennen kuin ministeriö alkoi ripeästi valmistella Suomen liittymistä EU:n yhteiseen hankintamekanismiin.

Suomi liittyi hankintamekanismiin mukaan 27. maaliskuuta viimeisenä EU-maana, mutta siinä vaiheessa Suomi ei päässyt enää mukaan EU:n neljään jättimäiseen suojavarustehankintaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ei ole vielä vastannut STT:n haastattelupyyntöön, mutta hän kommentoi asiaa Twitterissä. Pekonen kertoo, että hän on pyytänyt valmistelemaan sopimukseen liittymisen heti, kun asia on hänen tietoonsa tullut sosiaali- ja terveysministeriön kansainvälisten asioiden yksiköltä.

– Tietojeni mukaan EU:n yhteishankintasopimusta ei ole pidetty erityisen nopeana tai tehokkaana tapana hankkia suojavarusteita ja nyt käynnissä olevan yhteishankinnan mittakaava on jäsenmaille jyvitettynä Suomen tarpeeseen nähden pieni, hän kirjoittaa.

Pekonen lisää, että kyseisen yhteishankinnan kautta, jossa Suomi ei ole mukana, ei hänen tietojensa mukaan ole jäsenmaille saapumassa materiaalia välttämättä vielä viikkoihin. Pekosen mukaan suojavarusteiden riittävyyden varmistamiseksi tärkeimmät kanavat Suomelle ovat kotimainen tuotanto, Huoltovarmuuskeskuksen hankinnat, sekä kuntien, yksityisten palveluntarjoajien ja sairaanhoitopiirien omat hankinnat.

– Lisäksi Suomi on esittänyt uutta EU:n yhteishankintaa, johon on Suomen lisäksi ilmoittautunut mukaan muun muassa Norja ja Islanti.

Pekosen mukaan EU:n yhteishankintasopimukseen päätettiin liittyä, koska tilanteen ennakoitiin jatkuvan suojavarusteiden saatavuuden kannalta haastavana, jolloin kaikki luotettavat hankintakanavat on hyvä ottaa mukaan valikoimaan.

”EU:n yhteishankinta on lähtökohtaisesti koskenut rokotteita”

STM:n osastopäällikön Päivi Sillanaukeen mukaan koronavirusepidemian tilanne muuttui merkittävästi helmikuusta niin Suomessa kuin koko maailmassa.

– Haluan korostaa, että jos tilannekuva olisi ollut samanlainen helmikuun puolivälissä kuin mitä se oli maaliskuun puolivälissä, olisi asia varmasti mennyt nopeammin eteenpäin STM:ssä, Sillanaukee sanoo lehdelle.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo STT:lle tekstiviestitse, että Suomi ei liittynyt vuonna 2014 EU:n yhteishankintasopimukseen sikainfluenssan jälkeen syntyneessä tilanteessa, missä lapsia sairastui Pandemrix-rokotteen vuoksi narkolepsiaan.

– EU:n yhteishankinta on lähtökohtaisesti koskenut rokotteita, joita Suomi on saanut hankittua itse edullisemmin, Varhila sanoo.

Varhila sanoo, että tarkkailijan asemasta sopimuksen osapuoleksi liittyminen edellytti ensisijassa arviointia siitä, onko Suomen linja muuttunut alkuperäisestä ja jos on, mitä juridisia asioita sopimukseen liittyminen edellytti kansallisesti.

STT

