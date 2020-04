Israelin hallituskriisiin ratkaisu – Netanjahu ja Gantz muodostavat hätätilahallituksen

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ja Israelin parlamentin knessetin puhemies Benny Gantz ovat päässeet ratkaisuun maan poliittisessa kriisissä. Netanjahu ja Gantz ilmoittivat muodostavansa yhdessä hätätilahallituksen. Poliittista kriisiä on luonnehdittu maan historian suurimmaksi.

Netanjahun ja Gantzin sopimuksen sisältöä ei ole vielä paljastettu, mutta tiettävästi kaksikko jakaa pääministeriyden ja Netanjahu olisi ensin pääministerinä uudessa hallituksessa.

Israelissa järjestettiin maaliskuun alussa kolmannet parlamenttivaalit vuoden sisään. Netanjahun johtama oikeistolainen Likud-puolue ja Gantzin keskustalainen Sininen ja valkoinen -liittouma ovat päätyneet kolmesti lähes tasoihin vaaleissa, eikä kumpikaan ole onnistunut muodostamaan hallitusta ennen maanantai-iltaa.

Gantzin päätös alkaa neuvotella yhteistyöstä Netanjahun kanssa hajotti hänen johtamansa liittouman.

Netanjahu on ollut vaikeuksissa, sillä hän on joutumassa oikeuteen korruptiosta. Oikeudenkäyntiä on siirretty koronavirusepidemian vuoksi toukokuulle. Netanjahua syytetään muun muassa lahjusten vastaanottamisesta, petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä.

Israelissa on 8,6 miljoonaa asukasta. Maassa on varmistettuja koronavirustartuntoja 13 654 ja viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 173 ihmistä. Worldometers-sivuston mukaan Israelissa on kuolleita miljoonaa asukasta kohti 20. Suomessa vastaava luku on 18.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

STT

Kuvat: