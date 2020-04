Italia kielsi urheilijoiden yhteisharjoittelun

Italiassa pelaavat jalkapalloilijat ja muut urheilijat eivät saa harjoitella yhdessä ainakaan ennen 13. huhtikuuta. Maan pääministeri Giuseppe Conte linjasi keskiviikkoisessa televisiopuheessaan, että maan urheilutoiminnan keskeytys jatkuu lähes kahdella viikolla.

Italian kaikki urheilutoiminta on ollut keskeytettynä maaliskuun alusta lähtien. Koronaviruksesta johtuva keskeytys määriteltiin aluksi kestämään 3. huhtikuuta asti, mutta pääministeri Conte pidensi sitä. Kielto koskee nyt myös urheilijoiden yhdessä tekemiä harjoituksia.

– Kaikki tapahtumat ja urheilukilpailut kielletään julkisissa ja yksityisissä paikoissa. Ammattilaisten ja ei-ammattilaisten harjoitukset on kielletty kaikissa urheilupaikoissa, Conte kertoi.

Urheilijat voivat jatkaa harjoitteluaan yksin.

– Olemme alkaneet nähdä myönteisiä tuloksia. Jos alamme nyt lieventämään toimenpiteitämme, kaikki tekemämme työ menee hukkaan, pääministeri sanoi.

Koronavirukseen on kuollut Italiassa yli 13 000 ihmistä.

STT

Kuvat: