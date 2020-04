Italian Bergamossa ruumishuoneena palvellut kirkko tyhjeni vihdoin

Italian Bergamossa koronaviruskriisin vuoksi ylimääräisenä ruumishuoneena toiminut kirkko tyhjeni vihdoin arkuista lauantaina. Kirkossa on säilytetty ajoittain kymmeniä ruumisarkkuja.

Bergamon kaupunki sijaitsee Pohjois-Italian Lombardiassa, joka on yksi pahiten viruskriisistä kärsineistä alueista. Italiassa on tähän mennessä kuollut viruksen seurauksena yli 23 000 ihmistä, noin puolet heistä Lombardiassa.

Noin 120 000 asukkaan Bergamossa puolestaan on yksi Italian synkimmistä kuolleisuusluvuista. Pormestari Giorgio Gorin mukaan kuolleita on virallisia lukuja enemmän. Uutistoimisto AFP:n mukaan Italiassa tilastoidaan sairaaloissa tapahtuneet koronaviruskuolemat, mutta ei esimerkiksi kotona tai hoitolaitoksissa kuolleita.

Bergamossa rekisteröitiin maaliskuun alun jälkeen kuuden viikon jaksolla 795 kuolemaa. Se on noin 630 kuolemaa enemmän kuin saman ajanjakson aikana useina aiempina vuosina, Gori sanoi viime viikolla. AFP:n mukaan Bergamon kaupungin virallinen viruskuolemien luku on kuitenkin noin 270.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan noin 60 miljoonan asukkaan Italiassa kuolemien määrä suhteessa väestön kokoon on yksi maailman synkimpiä. Miljoonaa asukasta kohden Italiassa on kuollut virukseen noin 380 ihmistä.

Vielä ainakin kaksi viikkoa rajoituksia

Epidemian huipun arvioidaan jäävän Italiassa vähitellen taakse. Lombardiassa tehohoidossa olevien potilaiden määrä laski perjantaina alle tuhannen ensimmäistä kertaa kuukauteen.

Viruksen leviämistä on yritetty rajoittaa tiukoilla liikkumisrajoituksilla ja kotonapysymismääräyksillä. Rajoitusten on määrä olla voimassa ainakin 4. toukokuuta asti.

Osa ihmisistä kuitenkin vaatii taloutta halvaannuttavien rajoitusten purkamista. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n neuvonantaja Walter Ricciardi on kuitenkin muistuttanut Italiaa siitä, että viruksesta on odotettavissa myös toinen aalto.

– Siksi on hyvin tärkeää olla nopeuttamatta rajoitusten purkamista, hän sanoi.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

Kuvat: