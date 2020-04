Italian koronakuolemat kääntyivät taas nousuun, Ranskassa ennätysmäärä kuolleita

Italiassa koronavirukseen vuorokauden aikana kuolleiden määrä on kääntynyt taas nousuun. Viranomaisten mukaan tänään on raportoitu 636 ihmisen kuolleen virukseen vuorokauden sisällä, kun määrä oli eilen 525.

Eilinen kuolinluku oli matalin yli kahteen viikkoon.

Italiassa koronavirukseen on kuollut yli 16 500 ihmistä, mikä on enemmän kuin missään muussa maassa.

Ranskassa ennätysmäärä kuolleita

Ranskassa oli vuorokauden aikana kuollut 833 ihmistä koronaviruksen vuoksi. Luku on tähän asti suurin päivittäinen kuolinmäärä.

Ranska muutti hiljattain koronakuolemien tilastointitapaa. Aiemmasta poiketen luvuissa olivat mukana myös esimerkiksi vanhainkodeissa kuolleet eivätkä vain sairaaloissa kuolleet.

Kaikkiaan Ranskassa on kuollut koronavirukseen vajaat 9 000 ihmistä.

Britanniassa yli 5 000 kuollut

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut jo yli 5 300 ihmistä. Maanantaina vuorokauden aikana kuolleiden määrä kasvoi 439:llä.

Rekisteröityjä virustartuntoja Britanniassa on 51 600.

STT

Kuvat: