Italian pääministeri julkistanee tällä viikolla suunnitelman koronarajoitusten helpottamiseksi

Italian pääministeri Giuseppe Conte kertoo ilmoittavansa viikonloppuun mennessä, miten maa alkaa pikkuhiljaa helpottaa rajoituksia ja avata talouttaan.

Italia on ollut maanlaajuisessa karanteenissa maaliskuun 9. päivästä alkaen.

Conten mukaan kaiken avaaminen heti olisi vastuutonta ja saisi tartuntakäyrän nousemaan hallitsemattomalla tavalla. Nykyisen karanteenimääräyksen on määrä vanhentua toukokuun 3. päivänä. Niin sanottu ”kakkosvaihe” voisi Conten mukaan käynnistyä toukokuun 4. päivänä.

Italiassa on ollut yhteensä yli 24 000 koronakuolemaa, enemmän kuin missään muussa Euroopan maassa.

