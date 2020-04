Jalkapallon naisten EM-turnaus ensi vuonna on siirtovaarassa – Norjan liitto haluaa pitää kiinni alkuperäisestä aikataulusta

Tokion kesäolympiakisojen ja jalkapallon miesten EM-turnauksen siirto vuodella eteenpäin ruuhkauttaa vuoden 2021 urheilun suurtapahtumien kalenteria.

Liipaisimella vuoden 2021 kesällä on jalkapallon naisten 16 joukkueen EM-turnaus, joka on määrä järjestää 7. heinäkuuta-1. elokuuta. Turnaus sijoittuisi ajankohdaltaan miesten EM-kisojen ja Tokion olympialaisten väliin.

Norjan jalkapalloliitto NFF pelkää, että naisten EM-turnaus siirtyy muiden suurtapahtumien tavoin vuodella eteenpäin. NFF on kirjelmöinyt asiasta Euroopan jalkapalloliitto Uefalle ja vaatii, että naisten lopputurnaus järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Suomi ehti pelata naisten EM-karsintoja neljä ottelua, kunnes karsinnat joutuivat koronavirusvaaran takia tauolle. Suomi johtaa E-karsintalohkoa.

Korona siirtää keilailun miesten EM-kotikisat ensi alkuvuoteen

Keilailun miesten EM-kilpailut ensi elokuussa Helsingissä siirtyvät ensi vuoteen. Koronavirusvaaran takia kisat on määrä järjestää vasta ensi tammikuussa.

Miesten EM-kilpailut oli tarkoitus keilata Helsingissä Talissa 12.-23. elokuuta. Turnauksen uusi ajankohta Helsingissä on tammikuussa 2021, tasan viisi kuukautta myöhemmin.

Päätöksen miesten EM-kotikisojen siirtämisestä teki Suomen keilailuliitto.

EM-kilpailut keilataan tammikuussa perinteisen Ballmaster-turnauksen päätyttyä, joten alkuvuodesta Talissa järjestetään kaksi isoa keilailuturnausta peräkkäin.

Myös Tanskassa pelattavat naisten EM-kilpailut siirtyvät tältä vuodelta tammi-helmikuulle 2021. Naisten EM-turnaus piti järjestää Tanskan Aalborgissa tämän vuoden kesäkuussa.

Teemu Pukin Norwich lomauttaa henkilöstöään

Jalkapallon Englannin Valioliigassa viimeisenä oleva Norwich lomauttaa henkilöstöään koronaviruspandemian vuoksi, kertoo uutistoimisto AFP. Lomautus koskee pelaajien ulkopuolelta henkilöstöä, jolla ei ole pandemian aikana työtä.

Lomautetut saavat palkastaan 80 prosenttia, enintään vajaat 3 000 euroa. Lomautuksista ovat aiemmin valioliigaseuroista ilmoittaneet ainakin Tottenham ja Newcastle.

Valioliiga on ollut koronaviruksen tartuntariskin takia ollut tauolla 9. maaliskuuta lähtien. Englannin pääsarjaa pelataan aikaisintaan toukokuun alussa.

Teemu Pukin Norwich on valioliigajumbo, neljä pistettä viimeistä edellisenä olevaa Aston Villaa jäljessä.

STT

Kuvat: