Japaniin tulossa poikkeustila koronan vuoksi

Japani aikoo julistaa ainakin osaan maata poikkeustilan, kertovat hallituslähteet. Pääministeri Shinzo Aben on tarkoitus päättää asiasta sen jälkeen, kun hän on pitänyt kokouksen asiantuntijaryhmän kanssa. Poikkeustila voisi astua voimaan jo tiistaina.

Koronavirustartuntojen määrä on tasaisesti kasvanut Japanissa, vaikka kriisi ei maassa ole läheskään niin paha kuin Euroopassa tai Yhdysvalloissa.

Tokion kuvernööri Yuriko Koike on jo kehottanut kaikkia Tokion asukkaita välttämään tarpeetonta liikkumista ulkona ja tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä.

Poikkeustila antaa eri alueiden johtajille valtuudet määrätä ihmiset pysymään kotona. Kielto on kuitenkin luonteeltaan enemmän virallinen kehotus kuin määräys, eikä sen rikkojia rangaista.

Japanin julkinen liikenne jatkaa kulkemistaan poikkeustilan aikanakin, vaikka vuoroja voidaan vähentää.

Japanin nykyinen lainsäädäntö estää hallintoa tekemästä sellaisia päätöksiä, jotka puuttuvat laajasti ihmisten liikkumisoikeuksiin ja kansalaisvapauksiin. Tämä on perua toisen maailmansodan ajoilta, jolloin poikkeuslakeja käytettiin laajasti sorron välikappaleena.

Japanissa on todettu vajaat 3 700 koronavirustartuntaa. Viruksen seurauksena on kuollut 85 ihmistä.

